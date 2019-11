NEVEROVATNE FIRST MINUTE PONUDE ZA LETOVANJE U GRČKOJ! Počinje sezona odličnih popusta

Za sve one koji vole da svoje letovanje isplaniraju na vreme, „Travelland“ je spremio odlične first minute ponude i popuste!

Hotelski kompleks Porto Carras u Neos Marmarasu jedan je od najvećih i najluksuznijih kompleksa čitave Evrope. Kompleks poseduje sopstvenu marinu, veliku privatnu plažu dužine oko 2 km, heliodrom, pozorište, bioskop, podrum najboljih vina sa vinotekom, bazene, jakuzzi... Za ljubitelje sporta tu su fitnes centri, ronilački, jahački i jedriličarski klub, kao i uslovi za bavljenje svim klasičnim i vodenim sportovima. Hoteli Porto Carras Meliton i Porto Carras Sithonia izdvajaju se svojim luksuzom, ponudom i uslugom, a za oba je aktuelan popust do neverovatnih 58%!

Uz popuste do 37% možete uživati u nekom od Xenios hotela: Xenios Theoxenia Hotel 4* u blizini Uranopilisa, Xenios Possidi Paradise 4* u centru Posidija, Xenios Anastasia Resort 5* u blizini Nea Skionija, Xenios Port Marina Hotel 3* u Pefkohoriju i Xenios Dolphin Beach 3* pored Posidija.

Cronwell Platamon Resort 5* se nalazi na plaži između Platamona i Nei Porija i jedan je od najlepših i najposećenijih porodičnih hotela u ovoj regiji. Hotel je idealan za porodice sa decom, poseduje dečje igralište i sve potrebne prateće sportske i rekreativne sadržaje za decu. Gostima su na raspolaganju i: restorani i barovi, parking, sala za konferencije, besplatan wi-fi Internet u javnim delovima hotela, besplatne ležaljke na plaži, bazeni i brojni sportski sadržaji, kao i veliki spa centar koji nudi jedinstveno velnes iskustvo. Uz popust do 37%, 7 noći za dvoje odraslih i dvoje dece do 16 godina uz ultra all inclusive uslugu možete obezbediti po ceni od 945€, a očekuje Vas i dodatni popust od 5% za uplate u celini!

Između Kasandre i Sitonije, u Psakudiji, prekoputa peščane plaže nalazi se Cronwell Sermilia Resort 5*. U odličnoj hrani možete uživati u dva restorana, od kojih se jedan nalazi na krovu i pruža prelep pogled na more, a uz omiljeno piće se možete opustiti u nekoliko barova. Tu su i: besplatan parking, bazen, klub za decu, deo za relaksaciju sa bibliotekom, spa centar sa saunom, jacuzzi, hamam. Za ljubitelje sporta tu su teretana, sportski tereni, kao i sportovi na vodi. Uz popust do 37%, 7 noći za dvoje odraslih uz all inclusive uslugu možete obezbediti po ceni od 665€, a očekuje Vas i dodatni popust od 5% za uplate u celini!

Nedavno renovirani Dion Palace Beauty & Spa Hotel 5* nudi brojne mogućnosti za odmor i rekreaciju, a posebno je podređen porodicama sa decom, tako da raspolaže i brojnim sadržajima za najmlađe. Iz sadržaja treba posebno izdvojiti spa centar jer je Dion Palace prvi medicinski spa centar u Grčkoj. Poseduje zatvoreni bazen koji se greje, hamam, saunu, bazen sa vodom sa Olimpa, a u okviru spa centra postoje i razne dodatne usluge kao što su piling, depilacija, teretana, razne vrste masaže, Kleopatrino kupatilo. Za ovaj luksuzni hotel obezbeđeni su popusti do čak 43%, kao i dodatni popust od 5% za uplate u celini!

Grand Victoria Hotel 2* nalazi se oko 400 m od centra Haniotija i 350 m od plaže. Hotel ima baštu i mali bazen, restoran, bar. Smešten je na mirnoj lokaciji i idealan za opuštanje. Sve sobe poseduju klima uređaj, satelitsku televiziju, telefon, terasu i kupatilo, dok neke imaju i čajnu kuhinju. Rezervišite svoje letovanje uz popuste do neverovatnih 57%, a cena za 7 polupansiona za dvoje odraslih i dvoje dece je od 285€!

Grand Otel 4* je hotel sa najboljom lokacijom u Haniotiju: smešten je u centru, na samoj plaži, pored gradskog parka. Sastoji se od dve zgrade između kojih je parking. Raspolaže sopstvenom plažom i bazenom i nudi izuzetnu uslugu restorana, bara, snack-bara na plaži, wifi internet. Sobe su opremljene radiom, telefonom, frižiderom, klima-uređajem i sve imaju balkon sa pogledom na more ili dvorište. Za ovaj šarmantni hotel takođe su aktuelni popusti do 57%!

Porto Rio 4* je smešten na velikom posedu na samoj plaži, a okružen je zelenilom. Gostima hotela su na raspolaganju: restorani, barovi, bazeni, teniski teren, kao i spa i velnes centar. Sobe su prostrane, moderno uređene i sa očaravajućim pogledom na more ili planinu. 10 noći uz all inclusive uslugu za dvoje odraslih i dete do 12 godina možete priuštiti po ceni već od 799€!

