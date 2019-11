DA LI STE PRIMETILI TETOVAŽU NA LEVOJ RUCI DUŠICE JAKOVLJEVIĆ? Evo kakvo značenje ima, uvek je podseti na JEDNO! (FOTO)

Dušica Jakovljević priznala je da tetovaža na njenoj levoj ruci ima posebno značenje.

Voditeljka ima istetoviran brod od papira, koji je, kako kaže, uvek podseti na prolaznost života.

"Jedna od tetovaža koje za mene imaju najjače značenje jeste ova na mojoj levoj ruci... To je brod od papira, koji me uvek podseti na prolaznost života, na to koliko jedna poplava može da napravi ozbiljan potop. Jedna suza moze da izazove bujicu. Jedna kap da prelije čašu. I to se dečava. I to je život. Neke poplave dolaze kao opomene, a neke da nas nauče da plivamo... Što se mene tiče, ja se spremam da preplivam okean! Mojim krhkim brodom od papira, koji je jači od mnogih naizgled prekookeanskih", napisala je ona na Instagramu.

