UDAJE SE TOPALKOVA ĆERKA?! Najveći bosanski zavodnik odlepio za Helenom i na Maldivima joj sprema ŠOK VERIDBU (VIDEO)

Najveća estradna zavodnica Helena Topalović (22) udaje se za najvećeg bosanskog švalera Damira Džumhura (27)! Ćerka folkera Milana Topalovića Topalka i najbolji bosanski teniser u vezi su pet meseci, a trenutno uživaju na Maldivima. Kako za otkriva Damirov drug, sportista planira da na tom ostrvu zaprosi atraktivnu starletu.

foto: EPA

"Damir je smuvao Helenu u junu, ali je to krio od nas jer je tada bio u vezi sa blogerkom Zoranom Jovanović! On je zapravo prevario Zoranu sa Helenom i bio je ubeden da je to veza na veče. Međutim, nastavili su da se viđaju i tek krajem leta mi je priznao da je odlepio za Helenom. Tada je i raskinuo sa Zoranom", priča izvor. Oni su nastavili da se viđaju tajno čak i kada je teniser bio slobodan.

foto: Printscreen/Instagram

"Helena je priznala Damiru da je i ona u početku mislila da će to biti samo letnja avantura. Zato ga je zamolila da o tome ne pričaju javno dok ne budu sto posto sigurni u ljubav. Ona i ne sluti da se Damir toliko zaljubio da je na Maldive poneo prsten, kojim planira da je zaprosi! Rekao mi je da mu se smučilo da menja devojke i da je definitivno rešio da se skrasi. Ponovio mi je da ga je Helena privukla kao nijedna do sada, da mu njom nikad nije sa dosadno i da je siguran da je ona žena njegovog života. Ubeđen je da će mu reći ,,da", završava naš sagovornik.

Da teniser i starleta imaju ista interesovanja, pokazuju na Instagramu. Oni obožavaju da putuju, pa su tokom pet meseci veze zajedno bili u Italiji, Turskoj i sada na Maldivima. Dele i strast prema ekstremnim sportovima, pa su se oboje pohvalili kako skijaju na vodi, a Helena je pored snimka napisala: "Rodila me majka za sve".

foto: Printskrin/Instagram

Topalko ćuti Damir i Helena nisu odgovarali na pozive, ali javio se Topalko. - Ne pričam ni o svom privatnom životu, a kamoli o ćerkinom - kratko je rekao Helenin otac. foto: Dragan Kadić

Kurir.rs/Informer/Foto Printscreen/Instagram/Dragan Kadić

Kurir