PEVAM, A CEO SVET MI SE RUŠI! Ana Kokić progovorila o razvodu sa Rađenom, ćerkicama, a onda je spomenula NOVOG DEČKA!

Pevačica Ana Kokić, koja se razvela od vaterpoliste Nikole Rađena, s kojim ima dve ćerke, otkrila je da je težak period iza nje. Pevačica se vratila svom poslu, redovno nastupa, a njene odevne kombinacije su i te kako komentarisane.

Ana je navela da njen posao zahteva i glumu, te je istakla da je mnogo puta morala na bini da zablista nasmejana iako joj nije bilo do smeha.

"Naš posao zahteva i glumu, mi stalno glumimo na sceni, u spotovima, na nastupima, desi se da dođem da pevam, a ceo svet mi se ruši ili nisam raspoložena, ili se desilo nešto što me pogodilo, ali jednostavno na bini sam nasmejana, raspoložena i vesela, tako da je to na neki način gluma, naučimo to vremenom", navela je Kokićeva.

U medijima se nagađalo da Ana ima novog partnera i da je ponovo emotivno ispunjena, a ona je sada otkrila šta je od toga istina.

"Ništa, rekla sam da taj dečko ne postoji. Taj naslov su izvukli, ništa nisam rekla", zaključila je pevačica u emisiji "Premijera".

