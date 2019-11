PORTIR SVEDOČIO NA SUĐENJU KREATORU: Dečaku je bila pocepana majica, kazao mi je da je Darko Kostić hteo da ga siluje

Ovo tvrdnje izneo je juče pred sudom Zoran Milenković, portir iz zgrade modnog kreatora Darka Kostića (39), kome se sudi zbog napada i seksualnog uznemiravanja maloletnog L. J. (16), kao i još jednog starijeg mladića Š. B. (23).

Milenković je kritičnog dana bio na svom radnom mestu u trenutku kada je maloletni gost došao kod Kostića.

- Praksa mi je da u slučajevima poseta koje mi prethodno nije najavio sam Kostić kažem posetiocima da on nije tu. Taj dečak ga je, međutim, pozvao telefonom, a potom mi prineo aparat iz kog sam čuo Darkov glas koji kaže da je tu i da dođe kod njega. Posle četrdesetak minuta, u trenutku kada sam predavao smenu drugom kolegi, taj dečak je jurio niz stepenice tvrdeći da je napadnut - kazao je Milenković.

On je naveo da je maloletnik bio sav uzrujan i da je govorio povišenim tonom. - Na sebi je imao majicu bez rukava, a primetio sam da mu je pokidana kragna, kao i dugmad. Onako kroz šalu sam mu rekao: "I treba da te bije, šta si ti uopšte radio kod njega?" On mi je odgovorio da je došao po novac koji mu Darko duguje za neke fotografije, ali da je on pokušao da ga siluje. Potom je sam pozvao policiju, a pre dolaska patrole ja sam predao smenu kolegi i otišao - kazao je svedok portir.

Na njegovo svedočenje reagovali su tužilaštvo, ali i odbrana zbog neslaganja s onim što je izjavio tokom istrage.

- Svedok je danas prvi put rekao da je u vreme incidenta bio tu i njegov kolega, pa predlažem da i on bude saslušan - navela je zamenica tužioca. Odbrana se tome usprotivila tvrdeći da je tužilaštvo imalo dovoljno vremena da ispita ko je sve bio prisutan i kad, a potom su ukazali i na još neka neslaganja u iskazu portira.

Opominjala ga sudija Smejao se u sudnici Saslušanje svedoka Kostić je sve vreme pratio s osmehom na licu, a zbog čestih upadica, praćenih smehom, morala je da reaguje i sudija, koja ga je više puta opomenula zbog neprimerenog ponašanja. - Izvinite, nemam iskustva iz sudova i sudnica - kazao je on.

Ispitivanje Milenkovića biće nastavljeno i na narednom suđenju, kada će biti pregledani snimci nadzornih kamera iz zgrade, a koji bi trebalo da otklone sve nedoumice u vezi sa njegovim iskazom.

Takođe, biće naloženo i dopunsko veštačenje mobilnih telefona koje su koristili maloletnik i Kostić, a koji po stavu tužilaštva dokazuju da su bili u komunikaciji uoči incidenta. Veštak se izjasnio da su poruke koje su navodno razmenjivali njih dvojica trajno izbrisane sa svih servera.

Zbog toga će u dopunskom veštačenju utvrditi da li su postojeći "print skrinovi" te prepiske koji će biti izvedeni kao dokaz, autrentični, odnosno da li su nastali na telefonu koji je koristio maloletnik.

(Kurir.rs/I. Milićević)

Kurir