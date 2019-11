SLOBA KONAČNO PRELOMIO IZMEĐU KIJE I LUNE! A ONDA POMENUO NOVU IZABRANICU: Radanović pored devojaka, ima JOŠ JEDAN SAN!

Sloba Radanović odgovorio je na pitanje koje već dugo čeka odgovor, pa kao iz topa dao prednost svojoj bivšoj supruzi Kiji Kockar, u odnosu na ljubavnicu Lunu Đogani, kada je pevanje u pitanju.

Da li si u kontaktu sa njih dve? Šta su ti rekle, ukoliko jesu?

- Nisam sa njima u kontaktu. One su deo moje prošlosti i želim im sve najbolje. Ne znam da li su čule pesmu. Znam da od mene nisu mogle.

Kada su u pitanju Kija i Luna, koja ima bolje pesme, a koja bolji nastup?

- Kija.

Pevač je otkrio i da mu je neostvareni san gluma.

- Da, upravo u glumi. To mi je san. Mislim da bih se savršeno snašao i da bih mogao da iznesem svaku ulogu koja mi se nametne. Nadam se da ću imati priliku.

Spekuliše se o tvojoj novoj, udatoj izabranici. Uslikani ste zajedno, kakva je priroda vašeg odnosa?

- U pitanju je Jelena, moja prijateljica, sa kojom imam odličan i vrlo blizak odnos. Sarađujemo i poslovno i to je to. Nikada nisam dobio nijednu pretnju u životu, a naročito ne od strane njenog bivšeg supruga Igora. Niti je on bilo kakav kriminalac, kako su ga pojedini mediji etiketirali. Čovek se bavi nekretninama, a ja pevanjem i sve je u najboljem redu. Nema nikakve senzacije.

