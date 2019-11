DRAGICA RADOSAVLJEVIĆ CAKANA: Izvadila sam silikone! Oni su mi bili najveća glupost u životu

Dragica Radosavljević Cakana uvek je važila za jednu od najboljih pevačica, koja ima odličan stil. Ona nikada nije isticala svoje atribute iako je imala i te kako materijala za to. Pevačica, koja je među prvima ugradila silikone u grudi, za Kurir Stars otkriva da se veoma pokajala zbog toga, pa ih je nakon godinu dana izvadila. Pored toga, Cakana se dotakla svoje nove pesme „Jako, jače“, koju je nedavno snimila, kao i svog angažovanja u SNS, incidenata na nastupima i brojnim novitetima.

Da li se pevačicama više ne isplati da snimaju albume? Objavila sam singl jer su u poslednje vreme popularni i mnogo je lakše. Izdala sam dovoljno pesama da mogu sad da izdam jedan album, jer su to pesme od pre tri, četiri, pet godina. Ova je prilično optimistična i vesela, govori o ljubavi, kad se spoje duše. Lepa je priča za spot, pogotovo kad su svadbe, iako se danas mladi brzo razvode.

Koja pesma ti je donela najviše para? Najomiljenija i koja me je dovela na muzičku scenu jeste „Moj golube“ sa Kosova. I dan-danas se peva kao prvi ples bračnih parova. Često sam i pozivana da gostujem na nekoj svadbi samo da otpevam tu pesmu, kao i „Ej, dragi, dragi“.

Da li si pevala na privatnim slavljima i kući odlazila punih džepova novca? Samo sam jednom pevala na romskoj svadbi u Milanu i otišla sam posle prvog dana. Ne mogu da kažem da mi je bio težak repertoar, nego se dogodio incident, pa sam odustala od honorara. Napustila sam taj skup i pobegla.

Šta se desilo? Došlo je do masovne tuče. Do jedan sat posle ponoći bilo je lepo i veselo, ali onda je nastao haos. Sa kolegama sam bila prebačena u hotel, pa su nas posle nekoliko sati budili da nastavimo da pevamo. Odbila sam i sutradan sam otputovala. Ne volim te incidentne situacije, u karijeri nisam imala slične, da neko puca, tuče se, preti, histeriše na muziku. Verovatno sam se malo uplašila. I kasnije sam pevala na romskim zabavama, ali nisam svadbe.

Da li su ti se udvarali muškarci dok si u braku i da li si nekada došla u iskušenje da prevariš supruga? Zbog svog stava nisam doživela da me neko muva. Drugačije su me ljudi doživljavali. Pre svega, kad sam počinjala da radim, bila sam uveliko u braku, imala sam dovoljan broj godina, dete, i valjda nisam bila interesantna u tom smislu. Nisam bila intrigantna, više sam bila tim ljudima prijatelj ili drugarica. Nisam predstavljala nijednoj ženi pretnju.

Zbog čega nikada nisi isticala grudi, a među prvima si stavila silikone? Davno sam ih stavila i davno ih izvadila. To je bio jedan blentav trenutak u mom životu. Poželela sam da mi drugačije izgleda telo, pa sam napravila sebi medveđu uslugu. Nakon godinu i po dana rešila sam se silikona. Glupo mi je da pričam na ovu temu, ali kao devojka sam imala malo veće grudi i, kad sam ih ugradila, kao da sam stavila balone. Posle porođaja se promenilo telo i dobila sam želju da se promenim, kao što sam i dobila priliku. Na kraju sam shvatila da mi je to bilo nepotrebno jer i bez toga imam veće grudi, koje mi ponekad smetaju. Ma zgodna sam i bez silikona (smeh).

Sa kojim pevačicama se družiš? U suštini se družim sa svima, a u početku sam se najviše družila i radila sa Anom Bekutom, Vanesom Šoškić, Zoricom Marković, Snežanom Đurišić, Džejom Ramadovskim. Ma bilo nas je dosta, odlična ekipa. Privatno se nisam odvajala od Mire Škorić jer nas je delila samo jedna zgrada na Vračaru i svakodnevno smo se viđale. Ona mi je uvek bila tu. Šta god je trebalo jedna drugoj, imale smo to. Navikla sam na nju.

Da li te je neko povredio sa estrade? Pa sigurno da jeste, ali više se i ne sećam toga. Više me povređuju komentari na internetu kad kažu da sam zla baba (smeh).

Ozbiljno si politički angažovana. Nisam se ničega odrekla u životu zbog stranke, prosto uživam u tome. Član sam SNS od osnivanja, od 2009. godine. U tome sam videla nešto dobro. Mnogo toga je izgrađeno i urađeno, a da li je to dobro ili nije, ili se nekome sviđa ili ne sviđa, to je druga priča. Sve to što se radi kod nas, a radi se maksimalno i vredno, za mene je veliki uspeh stranke i opravdanja onoga zašto sam opredeljena za njih u samom startu. Bila sam na svakom sastanku i lično sam vrlo angažovana.

Kako komentarišeš priče da lakše prolaziš u karijeri jer si član SNS? Nikada za sebe nisam rekla da sam privilegovana, iako mnogi ljudi tako misle. . Imamo primer mnogih pevača koji nisu ni pomislili da budu blizu stranke, u stranci, niti su članovi, pa lepo rade i nastupaju. Neko je odjednom primetio da ja radim, pa naravno da radim, i uvek sam radila. Imam svoje pesme, ime, karijeru, koja nije nimalo mala. Nije tačno da mi stranka pomaže u tom smislu jer u tom slučaju svaki drugi može da kaže da mu stranka pomaže, od Bajage, Bijelog dugmeta, Amadeusa, Tropika, Leksingtona, Balkanike i drugih. To su stvari koje se lupetaraju okolo. Ako je to izvodljivo, naravno da ću imati neku privilegiju, ali ni od koga nisam ništa tražila, niti sam insistirala na tome.

Imaš li prijatelje koji su u opoziciji? Ne mora da znači da mi neko nije prijatelj ako nije u stranci u kojoj sam ja.

