TAJNA ŠABANOVOG NAJVEĆEG HITA! Pre 40 godina napisao je stihove, a onda mu je pokojni kralj narodnjaka SVE IZMENIO

Jedan od najpopularnijih narodnih pesama „S namerom dođoh u veliki grad“, koju je pokojni Šaban Šaulić otpevao 1979. godine, prvobitno nije bila onakva kakvom je svi znamo.

Kompozitor i tekstopisac Rade Vučković ispričao nam je kako je nastao ovaj vanvremenski hit kada je on, kao student Muzičke akademije, tek pristigao u prestonicu. Nekoliko godina kasnije, prema njegovim rečima, tekst i melodija dospeli su u Šabanove ruke, pa je tada pesma pretrpela značajne promene. - Tekst te pesme, prvobitni, uopšte nije izgledao tako. Napisao sam pesmu za sebe, kao autobiografsku, napravio sam i melodiju. Šaban je to čitao i slušao kad sam ja pevao, pa mi je jednom rekao da to uobličim za narodnu pesmu jer mu se mnogo sviđa - rekao je Vučković, napominjući da je od samog početka bio siguran da će „S namerom dođoh u veliki grad“ postati evergrin. - Znao sam i da će se slušati godinama. Nije to kao danas, da se prave sezonske, letnje pesme za kojekakve pevače. Uostalom, kakvi su danas pevači, takvi su i tekstopisci. A pesme su još gore - dodao je on.

Nakon 50 godina rada Rade će organizovati koncert na kojem će velike zvezde narodne muzike otpevati najveće hitove koje je on pisao. U Kombank dvorani 24. decembra nastupiće, pored njega, i Halid Bešlić, Ilda Šaulić, Šerif Konjević, Snežana Đurišić, Ana Bekuta, Jelena Vučković i drugi. Poseban segment biće posvećen Šabanu, a svi prisutni minutom ćutanja odaće počast pokojnom kralju narodne muzike.

A OVAKO JE PEVAO ŠABAN S namerom dođoh u veliki grad, ostade za mnom moje rodno mesto a rastanku majka grlila me dugo, čuvaj se, sine, i piši nam često A ja sam počeo da lutam, ja više ne znam s kim enčavo sam se i razvodio s kafanama velegradskim. Stanovo sam negde na kraju grada, trošio očeve poslednje pare ledao sam raskoš i srećne ljude, Setio se majke i kuće stare Možda i takav postao ne bih da mi je ona pružila radost azočaran u život i najveću ljubav, rasipao svoju nesrećnu mladost.

ORIGINALNI TEKST „S NAMEROM DOĐOH U VELIKI GRAD“ S namerom dođoh u Beograd da studiram i sviram gitaru, al‘ prevari me menadžer jedan, ja počeh da pevam u baru. Stanovo sam negde na Slaviji trošio očeve poslednje pare, pio sam jogurt, a jeo viršle i pušio jeftine cigare. A onda sam sreo nju i počeh da joj se divim. Predložila mi jedne večeri da dođem kod nje da živim. I spakovao sam svoj stari kofer, gitaru uzeo sa sobom. I plakala je moja gazdarica kad sam joj rekao zbogom. Ljubav je trajala kratko, a onda svađa poče. Bila je ljubomorna i zavidna na moje pesme i ploče. I onda sam počeo da lutam, ja ne znam više s kim. Venčavo sam se i razvodio s kafanama beogradskim.

