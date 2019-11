NATAŠA BEKVALAC ODMAH DAČU POZVALA NA S*KS A DA NIJE NI ZNALA! Lepa Nata otkrila svoj najveći blam! HIT!

Pevačica Nataša Bekvalac podelila je anegdotu s početka njene ljubavi sa nekadašnjim vaterpolistom Danilom Ikodinovićem.

Pevačica je komentarisala je pojedine novosadske izraze koje koristi u svakodnevnom govoru.

To je Natašu podsetilo na početak veze sa prvim suprugom Danilom Ikodinovićem, te je prepričala jedan događaj o kome do sada nije govorila.

- Kad smo počeli da se zabavljamo, on je dolazio iz Italije i obično se ujutru vraćao. Ja sam jedno jutro htela da napravim ugođaj i sad, on rođeni Beograđanin, ja Novosađanka, i ja kažem "Jesi za moče", a on kaže "U je**te!". I ja ga pitam da li voli to da jede. A on mi kaže "U Beogradu su moče...", a ja mu kažem da su u Novom Sadu to prženice - ispričala je Nataša, aludirajući na to da se ovaj izraz žargonski koristi i kao sinonim za intimni odnos, te da je njen bivši suprug shvatio da mu to nudi.

