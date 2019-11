DARKO LAZIĆ NEMA MIRA! Marina mu zapretila da će ga ostaviti i uzeti sina a pevač skovao PAKLEN PLAN da je zauvek zadrži

Darko Lazić nema mira! Nakon što je Marina Gagić besnala zbog zbližavanja sa bivšom ženom Anom Sević, nedavno mu je navodno u telefonu našla i poruke od jedne pevačice zbog čega je napustila porodičnu kuću i otišla kod roditelja!

On je uspeo verenicu da ubedi da mu se vrati i sada żeli još jedno dete kako bi bio siguran da ga više neće ostavljati, međutim, Marina za to neće ni da čuje!

Darko stalno ima neke probleme. Marina se brzo ljuti i ne želi da mu prelazi preko svega. On u nečemu pretera, ona se sa sinom spakuje i ode kod mame i tate.

foto: Damir Dervišagić

"Tako je bilo i nedavno kada ie posumnjala da je vara, ali se na kraju ispostavilo da je bio nesporazum, pa se ona vratila u njihovu kucu. Darko sad želi da mu ona podari i drugo dete, jer veruje da će tako da je zadrži za sebe i da neće naglo donositi odluke kao sada. Pričao je s njom i rekao joj da želi da naprave bebu i da Loreni i Alekseju podare još jednog brata ili sestru. Ali neće ona ni da čuje jer se porodila pre četiri meseca i želi da se posveti u potpunosti Alekseju!", priča izvor blizak Laziću.

"Darko je razgovarao i sa svojim roditelj ima i zamolio ih da popričaju sa Marinomi da je posavetuju da bi bilo lepo da rodi još jedno dete dok je još mlada! Siguran je da je sada pravo vreme za to, a i da ne prave veliku razliku u godinama medu decom. Darko zna da Marina, iako je mlada, nema mnogo strpljenja za njega i njegove gluposti. Zato je ubeđen da sa dvoje dece ipak ne bi mogla tek tako da ode i da sama brine o njima. Ne znam zašto, ali je on baš u strahu da će ga na kraju napustiti. Gleda da joj ovolji u svemu, dosta vremena provodi s njom i sa bebom, baš se plaši da je ne izgubi. Ona je pak u najgorem momentu bila uz njega i sada očekuje da on to poštuje i ne pravi greške koje je pravio kada je bio u braku sa Anom! Zato je i navalio da pravi još dece, međutim, od toga nema ništa bar za sada", kaže izvor iz Brestača i dodaje da je Darko čak pred Marinom pitao Lorenu da li bi volela da ima još jednog brata ili sestru na šta je devojčica rekla da bi volela!

foto: Printskrin/Ekskluziv

Kurir.rs/Star/Foto Damir Dervišagić

Kurir