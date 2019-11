DEKI PANTELIĆ POBEDIO TUMOR PA SE SUOČIO SA BOLEŠĆU DECE! Voditelj otkrio da mu se najveća želja NIKAD neće ostvariti

Voditelj Dejan Pantelić iza sebe ima mnogo teških trenutaka koje je podneo hrabro, i iz kojih je uvek izlazio sa osmehom na licu.

Godine 2012. dijagnostifikovan mu je tumor na krajnicima, a o svojoj bolesti, koju je uspeo da pobedi, govorio je javno kako bi pomogao i drugima koji se bore sa istim problemom.

Deki Pantelić tumor je pobedio, otkrio je da je imao čvrst razlog - decu.

- U tim trenucima čovek samo razmišlja o svojoj porodici, o svojoj maloj deci koje nisam izveo na put. Razmišljao sam o mom Vukašinu, i upravo dok ovo govorim gledam njegovu i Laninu (ćerka) fotografiju koja se nalazi na mom radnom stolu. Prosto nisam naučio Vukašina da igra fudbal i košarku, Lanu nisam odveo pred oltar kod njenog budućeg supruga, iako je mala, to mi je bilo u podsvesti kao neka obaveza. S druge strane, nisam smeo sebi da dozvolim da se predam jer prosto ne smem da budem sebičan da svojoj supruzi ostavim toliki teret i da se ona brine i žrtvuje za porodicu, a to radi i ovako i onako. To su bile neke stvari koje su mi bile u glavi dok sam prolazio kroz te neprijatne životne izazove - iskren je Dejan.

Dejan je u dugogodišnjem braku sa suprugom Mionom, sa kojim ima ćerku Lanu i sina Vukašina. Oboma im je u ranom detinjstvu dijagnostifikovan dijabetes, a ovo je bila još jedna borba sa kojom su se suočili on i njegova supruga.

- Muka nas je naterala da upoznamo dijabetes zbog naše dece, u roku od dva meseca ta bolest je oboma dijagnostikovana. To je možda bio okidač ovog mog problema. Sve se to izdešavalo, i otac mi je umro u međuvremenu - rekao je jednom prilikom Deki Pantelić. On je ispričao i zbog čega on i Miona neće imati još dece.

- Miona i ja voleli bismo da imamo troje-četvoro dece, ali ta želja će ostati neostvarena. Zdravstveni problemi koji su me izbacili iz koloseka predstavljaju veliki rizik za tako nešto. Daleko od toga da ne mogu da imam decu, ali moj organizam isuviše je izračen da bih bez rizika ponovo postao otac - iskren je bio Pantelić.

