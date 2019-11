RAT PEVAČA I NJEGOVE BIVŠE LJUBAVNICE! Halid: Ja sam brend, hoće da me sruše! Sonja: Stigao ti je kraj, spremaj se!

Ermin Erko Elezović, pevač koji skoro 30 godina pokušava da naplati dug od 32.000 evra od Halida Muslimovića, podneo je zahtev sudu u Prijedoru da se pokrene postupak za oduzimanje pokretne imovine i putnih isprava folkeru. Ne čekajući da nadležni donesu odluku o ovome, Muslimović je izvređao Elezovića.

- Ma, kakvo oduzimanje imovine? Ermin Elezović laže i blefira. Čovek mi duguje pare koje sam pozajmio kad je meni bilo najteže, za vreme rata. Sud je prihvatio neke stvari koje nemaju veze s tim postupkom. Bio sam nemoćan u Jagodini i oni su radili šta su hteli. Došlo je do toga da oni to ne mogu realizovati. On je jedan običan krpelj, lešinar, laže - kazao je Halid za Avaz.

Ništa od ovoga što je Muslimović izjavio nije istina, a za to je dokaze našla redakcija Kurira. Apelacioni sud, pred kojim je doneta odluka da je Halid obavezan da plati 32.000 Elezoviću nije u Jagodini, nego u Kragujevcu. Kad je Kurir 2017. godine prvi put pisao o ovom slučaju, Muslimović je podneo tužbu pred Višim sudom protiv našeg lista, kao i protiv Ermina pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu. U oba slučaja tužbe su mu odbačene već na prvim ročištima jer su sudije ustanovile da Halid ne govori istinu.

Naravno, Muslimović ni ovaj put nije propustio da pomene svoju bivšu ljubavnicu Sonju Bašić, s kojom je na sudu zbog optužbi da ju je pretukao i da joj duguje 107.000 evra.

- Nije da me boli, ali nije mi ni svejedno. Svi su navalili na brend koji se zove Halid Muslimović, a to nije baš lako srušiti. Imam milionske preglede i fanove i to se ne ruši. Čekam da se ovaj cirkus završi, da se rešim toga, da stavim tačku - kaže on.

Kontaktirali smo i s Bašićevom, koja poručuje da se tačka neće uskoro staviti, sve dok Muslimović ne bude pravno odgovarao za ono što je njoj učinio. - Kad će Halid sebe da upita zašto ima suđenja i zašto je krivično gonjen? Ako iko kleveta čim zine, to je on, dokaz je sud. Sud je pravda, a nad sudom je Bog. Dosta je bilo uništavanja nevinih ljudi i njihove dece da bi svoju hranio. Halide, nisi iznad Boga! Spremaj se za svoj kraj, jer veruj, stigao ti je - izjavila je Sonja.

foto: Privatna Arhiva

Još jedna prevara HALID LAŽIRAO DOKAZE ZA SUD Da bi na sudu dokazao kako je Elezović izjavama u Kuriri naštetio njegovom ugledu, Halid je predočio ugovor i raskid ugovora sa stadionom u Novom Pazaru, gde je navodno trebalo da održi koncert. Muslimović je tvrdio da su organizatori otkazali njegov nastup nakon što je u našem listu objavljen tekst u kojem piše da on skoro 30 godina neće da plati 32.000 evra Erminu. Sud je to odbacio. Međutim, ispostavilo se da su i ugovor i raskid bili lažni, to jest fiktivno sastavljeni za potrebe suda, što je krivično delo. Ugovor je navodno potpisan 28. avgusta, a raskid 10. septembra 2017, nekoliko dana od objavljivanja spornog teksta u Kuriru. Prema dokazima koje posedujemo, ispostavilo se da su oba dokumenta napravljena i potpisana 5. decembra 2017, dakle tri meseca kasnije nego što je trebalo da se održi koncert u Novom Pazaru.

Kurir / Ivan Ercegovčević Foto: Marina Lopičić, Dragana Udovičić

Kurir