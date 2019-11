OTKRILA KO JOJ POMAŽE I GDE MALI SPAVA: Prijovićka podelila sve o sinu Aleksandru, ovo još uvek ne sme da mu DOZVOLI!

Aleksandru Prijović iznela je privatne detalje vezane za sina Aleksandra kog je dobila sa Filipom Živojinovićem.

Pevačica je istakla da joj oko deteta najviše pomaže suprug.

"Ako ja radim sutradan onda on ustaje noću, ukoliko on ima neki sastanak ona ustajem ja. Brena i Boba takođe pomažu. Oni imaju puno svojih obaveza i puno posla, ali kad god dođu igraju se sa njim i pomognu", kaže Aleksandra.

Na pitanje ko menja pelene i da li se Filip upraskovao, Aleksandra je rekla kako sa tim uopšte nema problema, te da je Filip jako dobar otac.

"Filip je to prve dve nedelje nakon porođaja radio bolje nego ja", rekla je Aleksandra.

Nedavno je mali Aleksanadar rekao prvu reč "mama", a sada je mlada mama otkrila i da li je rekao još neku reč.

"Rekao je tata, deda, baba, uglavnom je sve rekao. (smeh) On sada ima osam i po meseci, sedi od četvrtog ili petog meseca, a već mesec dana pokušava da ustane, hoće da hoda, ali ne smem da mu dozvolim. Možda on i prohoda, ali su mi preporučili da ga ipak spuštam kad ustane jer ima devet i po kilograma, a to je lepa kilaža za njegov uzrast i ne bi trebao da hoda", kaže Aleksandra i dodaje:

"Stalno ustaje. Evo na primer danas me je probudio. Krevetac je sa moje strane kreveta i čula sam da je on budan, a kada sam pogledala on se drži za ogradu, smeje se i gleda u mene."

Na pitanje da li se njeni nastupi i putovanja van zemlje reflektuju na porodicu, Aleksandra je odgovorila da tu nema nikakvih problema.

"Poslovna putovanja nam ne prave problem. Kako su uspele neke moje starije i iskusnije koleginice, tako uspevam i ja. Ja odem na dan, dva, ali se odmah vratim. Mislim da je teže onim majkama koje rade od osam do četiri, pet", kaže mlada mama.

