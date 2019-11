SINIŠI POZLILO KAD JE SAŠKA REKLA DA JE ZLOSTAVLJAO MARIJU I MILJANU: Kulić se oglasio, a Karanova će IZGORETI kad čuje!

Siniša Kulić završio je u bolnici zbog dešavanja u rijalitiju. Danima unazad sukob koji ne jenjava i dalje drma Belu kuću je svađa Saške Karan sa Miljanom i Marijom Kulić.

Naime, Saška je zaratila je sa Miljanom i Marijom, te je iskoristila priliku i iznela niz tvrdnji, a jedna od njih je bila i da je Siniša zlostavljao njih dve.

"Ako Saška to kaže, onda je tako. Ja njoj verujem, ona je poštena žena. J*balo ju je pola estrade. Neću ni da tužim f*ksetinu, nije ni vredna da pričam sa njom. Odakle ona zna da sam ja nekog vukao za kosu? To su bre gluposti, ta Saška je jedna pačavra", rekao je Siniša.

foto: Ana Paunković, Damir Dervišagić

Nakon Miljaninog raskida sa Lazarom Čolić Zolom, on je postao blizak sa Saškom i Markom Đedovićem, te je Siniša i to oštro prokomentarisao.

"Ja sam odavno govorio da je Zola takav, kad sam rekao da je on jedna džukela, seljačka, ali nije lakirala. Hteo sam da kažem, poznajem mnogo prevaranata, on ne zna šta priča. To je Zola, evo i ove p*čkice, Tomović i Janjuš, mafijaši na baterije, vidiš da su se grupisali. Ja Janjuša pamtim iz prvog rijalitija, da je jedan folirant, sve na buku pravi. Miki za njega ima mozak, on je jedna nakaza štrokava, on se nije okupao, u istim je stvarima, po licu mu se vidi da je masan i štrokav", izjavio je Miljanin otac.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ/Pink, Foto: Damir Dervišagić

Kurir