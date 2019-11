SVE JE DEO TAKTIKE: Mirela Kemez osula po zadrugarima i otkrila istinu o TUŽNOJ PRIČI svoje sestre MILICE!

Mirela Kemez odbranila je svoju sestru Milicu Kemez koja je trenutno u rijalitiju, jer smatra da drugi imaju taktiku kada je o njoj reč.

Miličina sestra nedavno je ušla u rijaliti kako bi videla sestru, a čim je kročila na imanje, obe su briznule u plač. Ona je otkrila i šta Milicu muči.

foto: Printscreen/Instagram

"Muči je prvo što smo nas dve odvojene, onda salon, zadrugari, a i zaljubila se u Filipa, nažalost. Tih prvih nekoliko dana joj je bilo teško, on se našao tu i sa njim joj je bilo lepo, pa se vezala. Malo se izgubila. Filip nije za emotivno vezivanje, svi vide kakav je on, ima poremećaj sa emocijama i ljubavlju. Zaista sam ponosna na nju i prezadovoljna, mislila sam sve što sam rekla. Ona je borac i pravi pobednik. Možda nije pobednik rijalitija, ali je svakako pobednik života jer je uspela da se izbori sa svim što ju je snašlo. Nas dve smo se prosto rodile kao borci. Oduševi me svaki put kad ustane za crnim stolom i kaže ono što misli, ima prave stavove", rekla je Mirela.

foto: Printscreen RTV Pink

Mirela ističe da je boli što oseća da Milicu povređuju komentari pojedinih zadrugara i dodaje da ne mogu da osporavanju njihovu životnju priču jer je puno detalja koje ne znaju.

"Teško mi je onda kad vidim da njoj to teško pada. Zadrugari ne znaju kroz šta smo prošle nas dve, ljudi joj ne veruju. Ona i ja najbolje znamo koliko nam je nekada bilo teško, preživele smo sve, ali ljudi umeju da budu zlobni. Valjda je to deo njihove taktike. Svi zadrugari su plakali u trenutku kad im je pričala svoju životnu priču, posle su se promenili. Shvatili su da je ona jedan od favorita pa su im se stavovi preokrenuli", ističe Kemezova i dodaje da smatra da njena sestra ipak nije spremna za novu romansu.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ/Blic, Foto: Printscreen

Kurir