SEVE NIJE HTELA DA ISPUNI ŽELJU PRODAVCIMA: Neću da se slikam, nisam zato došla!

Severina Kojić odbila je da se fotografiše sa zaposlenima u jednoj prodavnici u Splitu od koje je prethodno besplatno uzela nekoliko komada naočara za sunce, saznaje Kurir.

Reč je o jednoj vrlo poznatoj radnji za prodaju optike, čiji su vlasnici angažovali pevačicu da ih reklamira na društvenim mrežama, a ona je zauzvrat mogla da odabere deset komada naočara čija je ukupna cena nešto više od hiljadu evra. Po dolasku u prodavnicu, Kojićeva je bila neraspoložena i nadmena, pričaju nam zaposleni, što je u potpunosti suprotno od onoga kakvom se predstavlja u javnosti. - To se desilo prošle godine, početkom leta. Rekli su nam da će Severina doći kod nas da odabere naočare na poklon, s kojima će se kasnije slikati i to objaviti na svom Instagram nalogu. Nisam sigurna, ali pretpostavljam da su je vlasnici platili za ovaj angažman, jer ne verujem da bi besplatno reklamirala našu robu. Po dolasku u radnju, samo nam se javila i rekla da joj pokažemo najnovije modele naočara za sunce, što smo mi i uradile. Sve vreme je bila mrzovoljna i jedva je progovarala - kaže naš izvor.

foto: Marina Lopičić

S pevačicom je prodavnicu došao i njen suprug Igor, koji takođe nije bio predusretljiv, ni voljan za priču, već je požurivao Severinu da što pre krenu kući. - On je stajao u ćošku i samo ponavljao: „Jesi li gotova, hoćemo li ići“, a Severina nije obraćala pažnju na njegova pitanja. Na kraju, kada je odabrala naočare koje su joj se svidele, rekla je da će se slikati narednih dana i da će to objaviti na Instagramu. Tada je moja koleginica, više kroz šalu, pitala da li će se slikati i s nama zaposlenima, na šta je Severina odgovorila: „Pa nisam zato došla, to nije bio dogovor! Ne moram to da radim, je l’ tako?“ Blago nam se osmehnula i zajedno s Igorom izašla iz radnje. Malo je reći da smo bili šokirani njenim ponašanjem, kao da smo joj tražili neku specijalnu uslugu - zaključila je naša sagovornica, dok do Severininog komentara nismo uspeli da dođemo.

NIJE IMALA SITNO SEVERINU OTKAČILA ŠMINKERKA ZBOG DUGA OD 250 EVRA Nije prvi put da u javnost isplivaju detalji o tome kako Kojićeva ume da bude nekorektna prema saradnicima. Kurir je pisao o jednom takvom slučaju, kada pevačica nije plaćala svoju šminkerku jer navodno nikada nija imala sitan novac. - Poslednji put sam je našminkala 18. marta, a ona mi je nonšalantno rekla: „Nemam sad sitno, platiću ti sledeći put kad se vidimo!“ Ali sad me je pozvala preko menadžera i bez blama tražila da joj radim mejkap za nastup u Guči. Meni ne pada na pamet da je više šminkam dok mi ne plati dug od 250 evra. Veoma neprofesionalno i nekorektno za jednu takvu zvezdu - rekla je Kojićkina saradnica za Kurir 2016. godine.

