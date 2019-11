PUKLI S PRIJOM! Bend kod Ace zarađivao 70.000 € po članu, a kod Prijovićke ni upola manje! Evo šta im je LUKAS PORUČIO

Folk haus bend, koji se proslavio tokom duge dve decenije saradnje sa Acom Lukasom, zažalio je što je prekinuo saradnju sa folk zvezdom i presao kod Aleksandre Prijović.

Bend navodno nije zadovoljan zaradom koju su za godinu dana imali sa Prijovićkom, pa bi veoma želeli da pregovaraju sa Lukasom o eventualnom povratku.

"Šef benda stavio je na papir koliko su zaradili za godinu dana rada sa Aleksandromi došli su do cifre od 24.000 evra po članu na go dišnjem nivou, što je bilo gotovo tri puta manje nego tokom rada sa Lukasom. Sa njim su izlazili godišnje i do 70.000 evra, u zavisnosti od angažmana", rekao je dobro obavešten izvor.

"Kontaktirali su već sa Acinim menadžerom kako bi videli da li ima prostora da dogovore ponovnu saradnju. Još su pregovori u toku, ali postoji mogućnost da će do ponovne saradnje doći jer je i Aca, pored toga što se sa njima najbolje razumeo, negde i emotivno vezan za bend koji je bukvalno on stvorio".

Članovi Folk hausa se ne žale na isplatu, tvrde da je Aleksandra poštena i da im uvek isplati sve do dinara, ali je problem što ona nema tezge kao Lukas. Ona radi dva dana u nedelji, dok je on angažovan od tri do pet puta. A pored čestih angažmana, njegova je i cena veća, a samim tim i benda.

Kako bismo proverili navode do kojih smo došli, kontaktirali smo sa Lukasom, kojije odmah stavio do znanja da je on glavni i da samo on odlučuje sa kim ée da radi.

"Nisam upoznat sa slučajem! I ne znam kakve ja imam veze sa Prijovićkom i tim bendom. Ja sam odlučujem sa kim ću da radim, a te navode da li ćemo ponovo raditi neću da komentarišem", rekao je Lukas.

Sa druge strane, Prijovićka nije se javila na pozive, niti je odgovarala na poruke.

