MAMA PRIJA ODREŠILA KESU: Evo šta je pevačica poklonila SINU, a još to ne ume da KORISTI!

Aleksandra Prijović Živojinović potpuno se posvetila sinu Aleksandru, pa je priznala i šta mu je poklonila.

Podsetimo, pevačica se udala sredinom protekle godine za Filipa Živojinovića, da bi se početkom marta tekuće godine ostvarili i kao roditelji.

Ona je otkrila da mališana obasipa poklonima, iako je svesna da je on još uvek mali da bi im se radovao, ali da ipak najradije zarađeni novac potroši upravo na njega.

foto: Ana Paunković

"Jedva čekam da još malo poraste jer je još uvek stvarno mali. Ima sedam i po meseci. Juče sam mu kupila neki autić, iako je još mali za to", ispričala je Prijovićeva i dodala:

"Stavila sam ga na njega, ali on pada levo i desno dok sedi. Zato čekam da poraste jer još uvek nema reakciju na stvari. Vidi on to, ali ne zna šta je u pitanju. Bez obzira na to, kupiću mu sve i svašta za Novu godinu!"

foto: Printscreen/Premijera

Kurir.rs/K.Đ/GrandNews, Foto: Printscreen

