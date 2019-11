RADA PROGOVORILA O INCIDENTU IZ TUZLE! Mislila je da su specijalci došli ZBOG OVOGA, pa očekivala REŠETANJE! STRAŠNO!

Rada Manojlović pevala je prošlog petka na otvaranju jedne tuzlanske diskoteke, kada joj je usred nastupa upala policija, napravila raciju i uhapsila vlasnika lokala Beriza Kabilovića. Tamošnji mediji objasnili su da situacija nije bila nimalo naivna - Kabilović je uhapšen oko tri sata ujutru kada su u klub upali specijalci sa još nekoliko inspektora, a objekat hotela u kojem je diskoteka je bio opkoljen.

Pevačica je istakla da joj uopšte nije bilo svejedno, ali da je mislila da se odbvila neka tuča koju tokom pevanja nije ni registrovala, te da će izbiti "žešća pucnjava" zbog toga.

"Prošlo je već nekoliko dana... To je bilo pred sam kraj nastupa. Ako je trebalo da pevam do pola 3, to je bilo negde oko 2 i 20 ujutru. Posle su mi objasnili da se to uvek dešava u Tuzli kad je otvaranje neke diskoteke. Smejala sam se i od muke malo, a malo... nije mi bilo prijatno. Nije ti svejedno, nisam znala šta se događa. Ja sam mislila da se neko potukao i da će sad da izbije neka... žešća ili pucnjava ili nešto. Ali ne, svi gosti su ispoštovali šta treba.

"Žandarmerci su prema meni bili super, mi smo se ispričali, dogovorili se za neke nastupe i tako", nasmejala se ona.

