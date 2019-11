ŠTA JE TO, JEDAN POLJUBAC, NEĆE SE HARIS NALJUTITI? Rada bez dečka u najluđoj noći: Skovala HIT PLAN!

Rada Manojlović nakon duže pauze ponovo peva u Beogradu za Novu godinu, ali bez svog dečka Harisa Berkovića! Kako kaže, on će najluđu noć provesti u Beču sa drugim ženama.

Popularna pevačica svog partnera zamenila je kolegom Bobanom Rajovićem, s kojim će nastupati, pa mu je obećala da neće raditi ono po čemu je poznata - da neće kasniti. Očigledno je da Radu ne opterećuje preterano to što neće biti sa svojim dečkom u najluđoj noći jer oboje rade, a u to smo se uverili kad smo je pitali gde i s kim on nastupa.

- Haris peva u Beču, tako da nema šanse da dođe u Beograd da me iznenadi. Navikli smo na to da smo razdvojeni - počela je ona, a kad smo je pitali s kojim koleginicama će njen dečko biti to veče, nonšalantno je rekla:

- Pa s nekim koleginicama. Ne znam koje žene će biti oko njega (smeh). Biće ih možda nekoliko, nemam pojma! Ja ću u ponoć prvo čestitati nekom iz benda ili Bobanu, šta je to, jedan poljubac. Neće se Haris naljutiti, ono što ne zna ne može da ga iznervira - rekla je ona kroz smeh.

