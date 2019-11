MOMCI SU ME PSIHIČKI ZLOSTAVLJALI: Grujićeva prošla HAOS zbog ljubomornih partnera, a ovo im je najviše SMETALO!

Katarina Grujić otkrila je da je bila žrtva psihičkog nasilja jer je imala ljubomorne partnere, koji joj između ostalog nisu dozvoljavali da nosi dekolte.

Pevačica kaže da oštro osuđuje svaki vid nasilja, kao i da su takvi muškarci kukavice.

"Nikada nisam fizički zlostavljana, ali psihički jesam, kao i svaka druga žena koja je imala ljubomornog dečka. Bivši su umeli da mi kažu da nosim dubok dekolte ili da mi je suknja prekratka. Rešila sam da ne dam nikome da upravlja mojim životom, imam mozga i ne dam na sebe", izjavila je pevačica i dodala:

"Često su mojim partnerima pričali da ih varam. Te neistine su pričali samo muškarci koji nisu mogli da me imaju ili žene koje su ljubomorne na mene. Dešavalo se da moj dečko poveruje, ali sam brzo dokazala da to nema veze sa istinom. Te laži me nisu bolele, već bi me razbesnele. Ali sve brzo prođe, sujetni ljudi pričaju svašta."

Pevačica se takođe osvrnula na majčinstvo, te je otkrila da joj je, kako kaže, još rano za decu jer joj nije proradio majčinski instinkt, ali je dodala i da podržava abortuse, jer je to isključivo odluka žena.

"Još mi je rano za decu, prvo želim da ostvarim poslovne ciljeve koje sam zacrtala. Mislim da nije kasno da se zatrudni ni u tridesetpetoj. Svaka normalna žena tako razmišlja. Vremena su se promenila. Nemam ništa ni protiv abortusa ako je žena zatrudnela sa muškarcem sa kojim ne želi da provede ostatak svog života, ili ako je ne daj Bože bila prisiljena na intiman odnos. Ipak, u 21. veku bi trebalo da se vodi računa o tome, ako već žene ne žele da budu u drugom stanju", zaključila je pevačica.

