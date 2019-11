PROGOVORILA O PLASTIČNIM OPERACIJAMA! Dragana Mirković bi smanjila grudi, ali joj Toni ne daje

Dragana Mirković kaže za sebe da je srećna žena. Zahvalna je bogu na svemu što ima, a pre svega na zdravoj porodici. Ipak, postoje neki ljudi s kojima nije u dobrim odnosima i kojima bi rado oprostila uvrede ukoliko bi oni bili spremni da se pokaju. Jedno „izvini“, uz osmeh, kako kaže, dovoljni su.

Dragana je pre nekoliko dana izazvala veliki šok kada je ispod fotografije vlasnika TV „Pink“ Željka Mitrovića i njegove supruge Milice na Instagramu ostavila komentar „uživajte“, iako je znala da je fotografija nastala ispred Hotela „Hajat“, gde se održavalo venčanje Veljka Ražnatovića. Iako sa Cecom godinama ne razgovara, Gaga kaže da joj želi svu sreću i čestita joj venčanje i unuka koji je na putu.

- Uvek se radujem tuđoj sreći, a posebno sam osetljiva na decu. Ako se deci mojih kolega nešto lepo dešava, ma neka me ta osoba i mrzi, ja ću se radovati iskreno - kaže Dragana Mirković i objašnjava zbog čega je osetila potrebu da ostavi komentar ispod slike čelnika TV „Pink“.

- Naravno da sam znala gde je fotografija nastala i znala sam da su pošli na svadbu. Od srca sam im poželela da uživaju, jer je reč o nečem tako lepom i veselom. Svesna sam da mnogi ne bi ostavili takav komentar da su na mom mestu, ali nisu. Od srca im zaista želim sve najbolje. I ja imam sina, i ja sam majka, razumem sreću i ljudski je poželeti sve najbolje, čak i ljudima sa kojima niste u dobrim odnosima - kaže Dragana i dodaje:

- Ne pričam ja ni sa Sekom Aleksić, ali kada je dobila sina, čestitala sam joj od srca. Javno sam to učinila na jednoj televiziji, iako me niko ništa nije pitao. Sama sam osetila potrebu i to učinila, pošto sam znala koliko je želela da dobije dete. Nisam ja to uradila da bi mi se neko zahvalio, to na kraju nije ni bitno. Osećam se dobro kada to učinim i želim svima dobro - tvrdi Mirkovićeva, koja je nakon mnogo godina zakopala ratne sekires Miletom Kitićem, s kojim nije razgovarala čitavu deceniju. Kaže da bi rado to učinila i sa Sekom, ukoliko bi ova načinila prvi korak.

- Zašto da ne?! Neko nekada pogreši potpuno nesvesno, a da budem iskrena, nekada neki drugi ljudi utiču i naprave problem, tako da mogu i ja da snosim deo krivice što sam poverovala njihovim pričama. Ako su ljudi svesni da su pogrešili i ako su spremni osmehom da se izvine, treba to i da urade. Smatram da je ovaj život kratak, ali je lep, ukoliko umeš da ga živiš i ako ne truješ sebe ni sujetom ni ljubomorom, a kamoli mržnjom - kaže „luče iz Kasidola“.

Smanjila bih grudi, ali mi Toni ne da!

Dragana Mirković slovi za ženu s javne scene koja na sebi, osim nosa, ništa nije korigovala. Kako kaže, iako njene koleginice često povećavaju grudi, ona bi svoje prirodne rado smanjila, ali joj to Toni ne bi dozvolio. - Ne volim plastične operacije i ne volim kada se lični opis menja do neprepoznatljivosti, a iskrena da budem, uvek sam imala problem velikih grudi, a ne malih. Tako da, dok neke žene maštaju o povećanju, ja sam čitavog života priželjkivala da svoje bujne, prirodne grudi - smanjim. Nisam to nikada učinila zato što nisam želela da idem pod nož. S druge strane, Toni me voli ovakvu kakva jesam i ne verujem da bi on voleo da se menjam - kaže Dragana i objašnjava da od tretmana za podmlađivanje koristi samo mezoterapiju i botoks, ali tek odnedavno.

- To je maltene kozmetika i to je nešto što upražnjavam, ali tek godinu dana. Ranije nisam ni to radila, zahvaljujući dobroj genetici. Moja baka je umrla u 84. godini, sa zategnutim jagodicama i divnim licem. Verovatno sam mladolikost povukla na nju - kaže Dragana.

