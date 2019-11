VESNA ZMIJANAC ZA KURIR: U birtijama sam za noć ostavljala stan!

Vesna Zmijanac je tokom svoje dugogodišnje karijere prošla kroz sito i rešeto, ali je, zahvaljujući svojoj hrabrosti i želji za pevanjem, uspevala da prevaziđe sve probleme.

Folk zvezda se u razgovoru za Kurir pohvalila da je zakazala koncert u Sava centru za 18. mart sledeće godine, pa se dotakla vremena kad je bila u jeku popularnosti, životnih grešaka i ljubavnih promašaja, ali i boemskih noći kad je iz kafana izlazila bez dinara u džepu.

- Velika novost kod mene je koncert koji ću praviti 18. marta u Sava centru. Krećemo tad, pa ako publika bude tražila još, dobiće.

Dosta si zaradila i, kažu, pametno ulagala u nekretnine.

- Pa šta znam, nisam ni ja baš mnogo pametna. U vreme države koja je bila od Triglava do Đevđelije radila sam po sto dana u godini. Pevala sam dvaput dnevno, bilo je mnogo para, radilo se dan za danom. Trebalo je mnogo više novca da imam.

Pa gde si potrošila sav taj novac?

- Ne znam gde. Na život. Trošila sam ga, i dan-danas trošim kad zaradim. Ma, bukvalno na svašta. Pogledaj samo moju garderobu, a nisam imala kostimografa, niti sam uzimala na korišćenje pa vraćala, kao što se danas radi. Ja odem pa kupim. Nisam rasla u izobilju i imala sve što poželim pa da sam štedela. Ma kakvi. Bila sam željna svega. Ispunila sam sve svoje želje, od auta do kuće, pa do raznih promašaja. Ne pitaj me!

Jesi li trošila na svoje partnere?

- Više nego oni na mene. Nisam nikad nikog finansirala, ali sam uvek bila galantna, možda više nego oni prema meni. Prosto neki put moji muškarci ne znaju šta da mi kupe jer imam sve i ne treba ništa.

A na kocku?

- Ne. Imala sam drugi problem. Bila sam boem i znala sam u kafani da ostavim mnogo para.

Koliko je to mnogo?

- Mnogo. To ne smem da kažem. Pretpostavi samo jedan vikend u Nemačkoj u to vreme i onda posle nekog koncerta svratim u neku birtiju i sve to ostavim, otprilike jednosoban stan u kafani za veče. Uvek sam bila galantna prema muzici. Ako neko svira na ulici, kolegi stavim malo parica. Bila sam i ostala boem.

Da li ti je falilo muške pažnje u životu?

- Imala sam previše pažnje. Nema nijedne moje ljubavi koja nije bila prepažljiva prema meni, ali je u meni bilo pitanje da li su pažljivi prema meni ili prema Vesni Zmijanac. Mene lično još niko nije upoznao, a Vesnu Zmijanac jesu. To su velike razlike.

Kako je to kad ne znaš da li te žele zbog tebe ili zato što si velika zvezda?

- Jako teško, ali pomirite se s time da je tako. Ali imala sam u kući dete, to je bilo ono pravo. Nikolija mi je bila početak i kraj, a sada su to ona i Rea. Nikolija je bila moj spas u mnogim momentima.

foto: Stefan Jokić

Prva si se obnažila na našim prostorima. Kako danas gledaš na golotinju?

- Nisam to radila tendenciozno, s namerom. Ja sam nešto obukla i videla da je to lepo. Sve je to dobro izgledalo i sa ukusom. To sam dobro nosila, nisam izgledala vulgarno. A sada se to radi s namerom. Vreme je takvo, sada je sve vulgarno i na televiziji, i u muzici i u medicini.

Problemi Imala sam depresije Da li si padala u depresiju? - Sreća moja da se bavim pevanjem. I kad sam imala depresije, nisu bile dugotrajne pa nisu ostavile velika oštećenja kod mene. Svaki put kad sam uzela mikrofon, prošlo je sve. Mene je lečio narod i velika ljubav publike, koju i dan-danas imam.

O muškarcima Ne raskidam vezu, samo odem! Kog muškarca si najviše volela? - Svakog. Ko god da je bio sa mnom, mislila sam da je jedini i pravi. A da li si varala? - Uglavnom sam se trudila da ne varam. Kad u glavi raskrstim da je kraj, tada me više ništa ne zanima. E sada, to što oni ne shvate da mi nismo zajedno pa se šokiraju kad me vide s nekim drugim... Na koji način si raskidala s muškarcima? - Ništa ne kažem, samo odem.

Kurir / Marija Dejanović Foto: Damir Dervišagić

Kurir