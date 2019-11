SLEDI PRAVO PUTOVANJE: Deca do 33 godine gratis, popusti do 45%, samo 1000 dinara za rezervaciju ili plaćanje na 13 rata

Agencija Fibula Beograd - Verovali ili Ne – Crni petak najluđi popusti

Egipat

BESPLATAN smeštaj u Hurgadi u hotelu Elysees Dreams Beach 4* za dete od 13 do 33 godine u pratnji dve odrasle osobe daje agencija "FIBULA TRAVEL" ako je dete do 13 godina dobija gratis smeštaj i gratis avio kartu. Ovi porodični popusti na Crvenom moru odobreni su za rezervacije na Crni petak u preko 10 luksuznih hotela.

Turska

Hotelski Vavilon Antalija nije ostala dužna ponudama sa Crvenog mora.Uz popuste za rani buking koji se kreću do 45%, agencija Fibula Travel nudi dvoje dece gratis u preko 50 hotela.Ipak na Crni petak prvo dete u porodici dobija gratis i smeštaj i avio kartu.

foto: Promo

Grčka ostrva avionom

Na Krfu biseru Jonskog mora u hotelu Dassia holiday club 3* koji nudi All inclusive uslugu za porodice Dete od 11 do 29 godina dobija gratis smeštaj u hotelu, a u preko 15 najboljih hotela na Krfu deca do 11 godina imaju besplatan smeštaj i avio kartu za rezervacije 29.11 – 30.11

foto: Promo

Na Kritu kolevci evropske civilizacije prvo dete u pratnji 2 odrasle osobe dobija besplatnu avio kartu. Vredi podsetiti da su u Hanji i Retimnu najluksuznijim letovalištima na Kritu najbolji popusti u hotelima čak do 35% i da to treba iskoristiti.

foto: Promo

Ostrvo Rodos kralj Dodekaneza spremio je specijalni popust za All inclusive programe za porodice sa decom. Zato je agencija Fibula Travel odlučila da ponudi dodatni popust za porodice u visini jedne avio karte gratis.

foto: Promo

U svim gratis programima za decu doplaćuju se samo avio takse i transferi u iznosu od 49 evra do 59 evra po detetu.

A gde su Mame i Tate

Ipak ne putuju svi na more sa decom.Zato je agencija Fibula spremila specijalne programe popusta na Black Friday za parove, drugove i drugarice, sve one željne provoda, žurki na plažama ali i mame i tate koje žele da se odmore.

Na Kritu , Rodosu i Krfu za Crni petak agencija Fibula daje 6000 dinara popusta po rezervaciji.U Antaliji u hotelima za parove kao i u najluksuznijim hotelima sa de luxe uslugama imamo specijalno iznenađenje i popuste za Black Friday.

foto: Promo

Ipak najslađe je na kraju.Na mondenskoj Sardiniji prestonici evropskog i svetskog Džet seta , druga odrasla osoba dobija gratis avio kartu u okviru paket aranžmana agencije Fibula za ovo ostrvo u Tirenskom moru.

(Promo - tekest / Foto:Promo)

Kurir