SEVERINA OČAJNA I NA LEKOVIMA! Eno je u Kebinoj kući: A evo šta kaže na optužbu da 46 DANA nije sina odvela u ŠKOLU!

Severina Kojić ne može da se pomiri s odlukom zagrebačkog suda, po kojoj joj je oduzet sin Aleksandar i dodeljen ocu Milanu Popoviću.

Kako Kurir saznaje, pevačica teško podnosi što je mališan pripao njenom bivšem partneru nakon sedam i po godina, zbog čega je konstantno na lekovima za smirenje, ali odlučna da nastavi pravnu borbu.

Bez obzira na to što ima svu podršku i ljubav supruga Igora Kojića, kao i njegove porodice, Seve danonoćno plače.

"Za nju je srušen ceo svet. Verovatno će morati da porazgovara i sa psihoterapeutom kako bi našla način da se navikne na novonastalu situaciju. Ona se trenutno nalazi u Beogradu, u kući svekra Kebe, zajedno sa suprugom Igorom, koji se od nje ne odvaja. Prijatelji i kolege maksimalno joj pružaju podršku putem poruka i javnih objava na društvenim mrežama i veoma im je zahvalna na tome. Međutim, sve to ne može da nadoknadi vreme koje neće provoditi sa sinom. I dalje je u neverici i tablete su joj sada neophodne kako bi barem nakratko bila mirnija", otkriva naš izvor i dodaje da se pevačica neće predati.

"Bez obzira na presudu, u kojoj, između ostalog, piše da nije puštala dete u školu 46 dana, da je škola protiv nje podnela prijavu za zanemarivanje deteta, kao i da je vređala sudstvo, socijalne radnike i bivšeg partnera, ona smatra da je dobra majka i daće sve od sebe da ponovo živi sa sinom. Svakodnevno je na vezi sa svojim advokatima, pa će na njihov nagovor uložiti žalbu na presudu, a ako i tu bude odbijena, ići će do najviših sudskih instanci, pa i do Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu ako bude neophodno, jer je uverena da je u interesu deteta da i dalje najviše vremena provodi s njom", kaže naš izvor.

Ovim povodom pokušali smo da stupimo u kontakt s pevačicom i njenim advokatom Matom Matićem, ali on nije odgovarao na poruke i pozive do zaključenja ovog broja.

Hrvatski sudija u penziji Milivoje Žugić analizirao je za sajt 24. hr slučaj Severine Kojić, te naglasio šta je bio ključan faktor za oduzimanje starateljstva. - Ako obrazovna ustanova prijavljuje roditelja zbog zanemarivanja deteta, za sud je to odlučujući argument - tvrdi Žugić. Oliver Čanić iz hrvatskog Udruženja za ravnopravno roditeljstvo tvrdi da Severinin slučaj nije praksa kakva se primenjuje inače.

Milan Popović

NAŠA PRAVA BIĆE JEDNAKA

Milan Popović prekjuče je za Kurir izjavio da će sinu omogućiti da viđa majku kad god on to bude poželeo, kao i ona: - Naša prava su uvek bila i biće jednaka. Nadam se da će i Severina to uskoro shvatiti i da ćemo moći napokon da pružimo prekrasno detinjstvo našem sinu.