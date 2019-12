BAŠ ME BRIGA ZA SEVERINU! ŠTA ĆE TO DETE KAD VIDI NJEN FILM? Ruška Jakić bez dlake na jeziku o pevačici i starateljstvu!

Ruška Jakić otvoreno je govorila o starateljstvu nad sinom koje je dobio Severinin bivši muž Milan Popović.

Ona smatra da je Severina prekršila određena pravila, kao da joj je najžalije malog Aleksandra.

"Upoznata sam sa njenim slučajem iz novina. Ne dao Bog da se to dogodilo u Beogradu. Hrvatska se ponaša po zakonu, a ja ne znam zbog čega je doneta ta odluka. Verovatno je ona prekršila neka pravila. Ja sam majka, a jedino što hoću da kažem, je da bi se stvorilo dete, potrebni su mama i tata. Ja sam srećno tri puta razvedena, imam divnu ćerku i nikada ništa ružno nisam rekla protiv njenog oca", rekla je Ruška u "Novom jutru" i dodala:

"Najžalije mi je tog deteta, što će to dete kad tada snositi ogromne posledice. Već ih nosi. Anu sam upoznala sa ocem kada je imala 15 godina, ja sam mu zakucala na vrata, a razveli smo se kada je imala 2 meseca. Baš me briga za Severinu, govorim samo o detetu. Cela estrada je na njenoj strani. Ako je već odlučila da bude majka, šta će to dete kada vidi njen p*rno film?"

