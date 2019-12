JA SAM SUPER OTKAKO SU RASKINULI! A imao sam pritisak 40 sa 0! I Siniša Kulić bio hospitalizovan: Miljana je nas SROZALA

Marija Kulić danas je napustila Klinički centar u Nišu, gde je boravila zbog operacije bešike. Međutim, i Miljanin otac Siniša oglasio se sa suprugom pa otkrio da je i on bio hospitalizovan, a sve zbog brige o ćerki koja u "Zadruzi" ima krajnje turbulentan odnos sa Lazarom Čolićem Zolom.

"Smeta mi što i dalje obraća pažnju na Lazara, mislim, nema potrebe za tim. Drago mi je što se ovo desilo dok ja nisam tamo, da ne ispadne da je uvek ja nagovaram, došlo je vreme da ona sama sve uvidi",ispričala je Marija u "Premijeri, vikend specijalu", dok se Kulić nada da će Miljana ostati pri odluci da ne nastavlja vezu sa Zolom.

"Trenutno se super osećam. Pao mi je pritisak usled emotivnih izliva koji su se izdogađali, malo nedostatak Miljane i Marije, pritisak mi je bio 40 sa 0, ali sada je sve u redu. U početku je meni bilo lepo, ali po ulasku Lazara malo sam se razočarao u nju i u njega pogotovo. Sad mi je super i osećam se dobro otkad su raskinuli. Ne mogu da kažem da li je njena konačna odluka, ali nadam se da jeste, biće mi izuzetno drago ako je tako, ako ne bude, šta ćemo", ispričao je on.

"Ja sam presrećna što Miljana nije sa njim, a sa kim će on da bude, da li ima taktiku, ja bih bila presrećna da bude sa bilo kojom devojkom samo da nije sa Miljanom. Srozala me je, upropastila mi je zdravlje, prolazila sam sve i svašta zbog njihove veze, ja sam najsrećnija kada bi došao kraj njihovoj vezi i da ostane na ovome kako je sada. Njemu želim sve najbolje, a mislim da nijedna tamo neće biti sa njim", dodala je Marija.

Miljana je nedavno ponovo potpisala još jedan - treći po redu ugovor, po kome Zola njoj ostavlja svoj honorar, a Kulićka je iskoristila ovu priliku da i to prokomentariše.

"Kada je treći put sklapala taj ugovor mene nije obavestila, meni je to glupost, ona je nepoverljiva, želela je da ga proveri još jednom. Ja se nadam, a poznavajući Miljanu, mi smo takva porodica, nama ništa tuđe ne treba, daćemo onome ko je zaslužio. Ali neka ga, neka uzme taj njegov deo makar da uzme svoje dugove. On je uvek u dobrim odnosima sa onima sa kojima ona nije, čim oni raskinu", ispričala je Marija, a zatim je i Siniša imao nekoliko reči da uputi svom nesuđenom zetu.

"Više me interesuje da li će sutra kiša da pada nego Zolino učešće tamo. Na njoj je da odluči, ali po mom mišljenju nema tamo nikog ko bi možda bio po mom ukusu. Moja žena je carica i kraljica."

Siniša je, takođe, još jednom progovorio o Miljaninom prekidu trudnoće, pa istakao da je to, na kraju dana, bio pametan potez.

"Ne znam kako će ljudi da me shvate, ali u svakoj situaciji postoji najbolje rešenje. Iako sam protiv abortusa, mislim da je to bila prava odluka, jer se već jednom opekla. Ja ne vidim njenu budućnost sa Lazarom, a njoj ostanu dva deteta bez oca. Srećan sam što je to tako. Ja sam njima dao novac za narednih sedam dana za život, da bi oni sutradan čekali iz zasede da izađem iz kuće da uzmu novac koji sam ja na sreću poneo sa mnom, tako da su nažalost ostali kratkih rukava", zaključio je on.

foto: Printscreen, Premijera vikend specijal

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen, Premijera vikend specijal

Kurir