FALI MI, BROJIM KOLIKO JE PROŠLO OD KAD JE NEMA: Radina majka umrla je pre 15 godina, a ovo je uvek PODSETI na nju! FOTO

Rada Manojlović posle 15 godina i dalje u srcu nosi istu tugu zbog smrti majke Mirjane koju je obožavala.

Pevačica je istakla da joj majka najviše nedostaje za vreme praznika, kada je cela porodica na okupu.

"Fali mi mama - faliće mi na svakom dočeku, na svakom rođendanu, svakoj Novoj godini koja prođe onako na kalendaru, a ja brojim koliko je od kad nje nema... To je nešto što me uvek seti, ali ja to naravno brzo izbacim iz glave", priznaje Rada, koja se trudi i uspeva da uprkos svemu hrabro korača kroz život s osmehom na licu i bude pozitivna i raspoložena.

Novu godinu ovaj put neće dočekati s dečkom Harisom Berkovićem, koji će pevati u Beču dok će ona zabavljati Beograđane. Ipak, za praznike mu sprema misteriozni poklon. Ona je priznala i da li u 2020. godini želi sebi prinovu.

"Mi to i dalje odlažemo iz razloga što čovek ne može da nas pohvata, nikada nismo kući - to je malo nezgodno, tako da bismo morali da se smirimo, ili on ili ja", objasnila je kroz smeh Rada.

