ADRIANA JE TAKOĐE BILA DEO SITIJEVE EKIPE! A evo šta radi sad: U ovom poslu je važno TRAJANJE!

Adriana Čortan zajedno sa Biljanom Obradović, Marijom Tarlać, Aleksandrom Jeftanović i Boškom Jakovljevićem proslavila se kroz čuveni "City" format, a i danas rado se sreće sa nekadašnjim kolegama po događajima.

"Čujem se sa kolegama iz emisije 'City'. Svi se srećemo na ovim događajima i drago mi je da smo još prisutni. Trajanje je nešto što je u ovom poslu važno i dragoceno", istakla je i dalje poznata voditeljka, te priznala da je okusila negativnu stranu svog posla, ali i naučila da se izbori sa lošom kritikom.

"U ovom poslu koji radim 20 godina naravno da postoje greške, a pogotovu u programu koji ide uživo. Tako da - bude grešaka, lapsusa, ali nekako to ide uz posao", rekla je ona.

Adriana ističe da ju je često bolelo kada je neko negativno komentariše, ali da to više nije slučaj.

"Sada me ne pogađaju ružni komentari ljudi. Komentar ili neka nepravda ume da zaboli, posebno kada si mlađi. Vremenom, čovek se navikne da će biti i dobrih i loših komentara. U poslu koji ja radim svakako je to prisustno s obzirom na to da je to ipak posao koji zahteva scenu, tako da ja moram da budem spremna na sve", zaključila je Adriana.

Kurir.rs, M.G/Blic/Foto: Instagram screenshot

