NEPRISTOJNA PONUDA MU NIJE PROŠLA! Sandra Afrika o vreloj akciji sa Radanovićem: Ovo je JEDINI razlog zašto me je hteo!

Slobodan Radanović gostujući u jednoj emisiji rekao je da je Sandra Afrika jedna od devojaka sa estrade sa kojom nije spavao, ali bi voleo ukoliko mu se ukaže prilika. Pošto je izgovorio njeno ime oboje su se slatko nasmejali, ali ona sada tvrdi da je jedini razlog zašto je to uradio - to što je baš ona sedela pored njega.

"Moguće da sam ja njemu pala na pamet zato što sam sedela pored njega, mislim da je on to hipotetički. Ima toliko zgodnih naših koleginica, tako da nije on samo na mene mislio. Ja njega gledam drugim očima, mi smo samo drugovi", objasnila je Sandra.

Podsetimo, Radanović je u "kontra šotu" na pitanje:

"Sa kojom ženskom osobom sa estrade nisi spavao, a voleo bi ako se ukaže prilika?" kao iz topa rekao pevačicino ime u Amidžiju.

