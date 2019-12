SANDRA AFRIKA ISKRENO O LJUBAVI! SVAKA PORUKA ME ZABOLELA: Raskida i miri se sa Volkovim, a nikako mu NE TOLERIŠE OVO!

Sandra Afrika progovorila je o privatnom životu, pa i vezi sa Vladimirom Volkovim o kojoj se dugo pričalo.

Pevačica je priznala i da li je imala estetske korekcije, kao i tajnu svog izgleda.

Kakav ti je emotivni status kada je u pitanju fudbaler Vladimir Volkov?

- Joj, pa ne znam. Raskidamo, mirimo se. Mislim...ja sam devojka koja neke stvari ne može da toleriše. Čoveče, mnogo riba oko njega, ja to ne mogu da podnesem. To što imam hoću da bude samo moje. Jedanaest godina sam bila u vezi i nisam imala tih problema. Nisam od onih koje će da sede kući i da govori kako me ne zanima gde je i sa kim.

Preko čega nisi mogla da pređeš?

- Nisam imala neki veliki razlog, zato sam se i mirila uvek. Tu su uvek neke poruke, smaraju, a on kao i svako muško, odgovara. Svaka poruka me zabolela. Po meni, trebalo je da iskulira ako je već sa mnom.

foto: Privatna Arhiva

Mnoge koleginice sa estrade spekulišu o tvojoj prirodnoj lepoti i da nisi sklona estetskim korekcijama. Koja je tajna tvog izgleda?

- Ja sve što radim je najnormalnije, ništa specijalno. Ja imam frizerku 15 godina, ne menjam je uopšte. Šišam se redovno, idem kod kozmetičarke, samo neki tretmani. Ne koristim kreme nikako, trudim se samo da treniram što više. Ne pazim šta jedem, slatkiše ne volim. Mislim da je sve to do genetike, jer ja ne spavam noćima, tako funkcionišem. Ja sam jedino grudi uradila, mislim da nisam preterala. Meni je to smetalo zbog haljina, lepše je kad ih imaš. Ostalo ne bih nikad.

foto: Printscreen Instagram

Da li postoji novogodišnja želja koju nisi uspela da ostvariš?

- Jedino što bih volela je da se ostvarim kao majka. Tu mora da dosta nekih stvari da se uklopi i da zajedno prođete kroz mnogo što šta, da bi se to desilo.

Nosiš konac oko vrata, šta to znači?

- To nosim i na ruci i na nozi. To nosim protiv nekog uroka, ne verujem u te stvari preterano, ali imam trip kad mi neko kaže da su mi prelepi nokti ili mi je super lice, a onda mi izađu bubuljice. Ne verujem u crnu magiju toliko, ali eto, protiv uroka.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/K.Đ/Pink, Foto: Privatna Arhiva

Kurir