ŽENI SE SLOBA RADANOVIĆ?! Staje na ludi kamen sa Jelenom, briga ga što ima dvoje dece

Sloba Radanović toliko je zaljubljen u devojku Jelenu Đuričanin Marković da želi da se njom i oženi. Naime, njih dvoje su već pola godine zajedno, a kako je ljubav sve jača, postoji mogućnost da je pevač uskoro i zaprosi. Prema rečima bliskih prijatelja, Slobi ne smeta čak ni to što Jelena iza sebe ima neuspeli brak i dvoje maloletne dece.

- Sloba je zaljubljen do ušiju. Nijednu devojku ne vidi od Jelene. Mnoge žene ga startuju, pišu mu na društvenim mrežama, ali on sve to kulira. Uplovio je u mirnu luku i baš mu prija. Toliko im je lepo da on već razmišlja o ženidbi. Naravno, to joj nije rekao, ali njegovi prijatelji pretpostavljaju da će je zaprositi za doček Nove godine. Ništa me ne bi iznenadilo da to uradi tačno u ponoć, jer će zajedno ući u 2020. na njegovom nastupu u Beogradu. S njim zajedno pevaće i Svetlana Ceca Ražnatović, pa prilika može da bude baš romantična - priča naš izvor blizak Radanoviću.

Prema njegovim rečima, Jelena se zarekla da nikada više neće stati na ludi kamen, ali je toliko odlepila za Slobom da je promenila ploču. - Njena drugarica mi je rekla da bi se bez razmišljanja udala za Slobu ukoliko bi je zaprosio. Istina je da je zbog veze s njim i ona imala mnogo problema, ali emocije su jače od vega. Njima je zasad lepo, ali ne mogu zauvek da budu momak i devojka. Oboje su zreli ljudi - završava naš izvor.

Inače, Radanović na sve načine pokušava u javnosti da predstavi da su Jelena i on bliski prijatelji i ne odustaje od toga.

