RUŽICA JE OD ŽELJKA MLAĐA 32 GODINE: Posle 2 razvoda Bebek je srećan pored nje, a OVO JE TAJNA USPEŠNOG BRAKA!

Željko Bebek je u braku 17 godina, a tvrdi da je za sreću potrebno da ljudi imaju iste ciljeve u životu.

Pevač posle dva razvoda uživa sa Ružicom, koja je čak 32 godine mlađa od njega.

"Nema tu posebne tajne za uspešan brak, ili vam se desi da sretnete pravu osobu ili ne. Ja sam imao tu sreću da je sretnem na vreme i da smo srodne duše. To nam je osiguralo da smo zajedno na porodičnom i životnom putu, da uživamo u istim stvarim. Uvek se trudimo da cenimo jedno drugo i poštujemo odnos. To je ono što je najbitnije i što je lepo u odnosu makar bilo i na dnevnoj bazi", kaže Bebek, koji je u nekoliko ranijih intervjua istakao da se u Ružicu zaljubio na prvi pogled i da je već tada znao da je ona žena za sva vremena.

Ipak, slavni pevač objašnjava da parovi ne treba da očajavaju ukoliko im se veza prekine nakon samo par meseci.

"Ukoliko neko prekine odnos nakon samo par meseci, to znači da se iz prva nisu ni dobro odabrali. Ako se ljudi dobro nađu, sigurno se neće razići. Žao mi je kad vidim to, ali to je bolje nego da se život pretvori u pakao, u kome svašta ne može desiti", objašnjava Željko koji je i sam prekinuo dva braka zbog nepomirljivih razlika.

