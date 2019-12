NIJE HTEO DA GA KONOBARI IZBACUJU IZ KAFANE! Džinović je otvorio jednu u Parizu, a otkako njega NEMA sve manje je u njoj

Haris Džinović kaže da je kupio kafanu Parizu da ga konobari ne bi više u ponoć terali kući! Popularni pevač se u svom lokalu rado družio sa prijateljima, ali mu je posle tri godine biznis pukao, jer mu kafana nije donosila nikakve prihode.

"Ugostiteljstvo je robija, to je težak posao. S prijateljem sam kupio kafanu kako bismo imali gde da pijemo na miru i da nas konobari u ponoć ne bi terali kući. Nama se uvek ostajalo do četiri-pet sati ujutru. Naša kafana je služila toj svrsi, a ne osnovnim delatnostima kojima bi trebalo - da se živi i radi od nje. Prihode nismo ni imali, jer smo voleli da častimo prijatelje koji su tu dolazili.

S kim od poznatih ličnosti ste najviše voleli da se provodite po kafanama? Definitivno sa Šabanom Šaulićem. Pokoj mu duši. S njim sam voleo da sedim do ranih jutarnjih sati. Pevali bismo jedan drugome na uvce, onako, za našu dušu. To druženje je bilo na obostrano zadovoljstvo.

Da li ste i dalje boem? Malo sam zapostavio kafanu, zasitio sam se. U poslednje vreme više volim da sedim sa društvom kod kuće. Godinama sam se provodio u kafani, pa nije ni čudno.

Koju pesmu ste voleli da naručujete? - Nijednu! Niti imam takvu pesmu, niti sam je naručivao. Šta će biti za moju dušu, zavisilo je od atmosfere.

Da li je kuća koju pravite na Dedinju gotova? Trebalo bi da bude završena na proleće. Veliki deo posla je gotov. Deca idu u školu u Beogradu i tu ćemo da živimo.

Sin Kan i ćerka Dina su tinejdzeri. Kako ih vaspitavate u današnje vreme? - Oni razmišljaju na svoj način, a Melina i ja se tome prilagođavamo. Naravno, decu edukujemo i usmeravamo kako ne bismo pravili greške koje su se meni dešavale u mladosti. Ali svejedno, oni će napraviti neku novu grešku i to je skroz normalno. Treba ih pustiti da žive.

Oni ne vole da se pojavljuju u javnosti kao vaša supruga i vi? Ne žive zaključani u kući, imaju svoj život. Bave se raznim sportovima, imaju svoje zanimacije. Kao i svi tinejdžeri, često izlaze sa društvom.

Jeste li im preneli ljubav prema skijanju i tenisu? Obožavaju skijanje. Sin je trenutno preokupiran košarkom. Oboje vole i tenis.

Ceca je nedavno oženila sina. Niste prisustvovali svadbi. Da li ste se čuli s njom? - Bio sam na putu, van Beograda. Zbog toga nisam mogao da dođem.Čestitao sam joj.

Koji dogadaj u karijeri najviše pamtite? - Teško mi je da se prisetim. Mnogo toga je bilo. U muziku sam utrčao skoro slučajno, više sam se bavio fudbalom i skijanjem nego pevanjem. Voleo sam, i dan danas volim, najrazličitiju vrstu muzike, dobre interpretatore i zanimljive kolege.

Važite za jednog od najboljih vokala u regionu. Mislite li da imate konkurenciju? Ne takmičim se ni sa kim. Ljudi koji dobro pevaju imaju različite muzičke puteve, tako da se ne bih ukrštao s njima. Ne volim da se upoređujem i da govorim ko je bolji, a ko lošiji. Uporediti jednog Pikea i Mesija, koji igraju različite pozicije, neprimereno je i nezahvalno. I jedan i drugi igraju dobro.

Godina je na isteku. Po čemu ćete je pamtiti? - Iskreno, dobra je bila. Čim smo svi živi i zdravi, znači da je sve u redu, to je najbitnije. Imao sam dosta nastupa i koncerata u 2019. godini i nije bilo mnogo turbulencija. Melina ima sve više obaveza u svojoj firmi, što je dobra stvar, tako da nema razloga da budemo nezadovoljni.

Da li vas je nekada neka devojka odbila? - Bilo je toga, naravno, nisam baš nešto znao da se udvaram lepšem polu. I sam sebi sam u tim situacijama nekada bio smešan. Imao sam nesrećne ljubavi i zaljubljivao sam se u devojke koje nisu mnogo bile zainteresovane za mene. Hteo sam da se ženim nekima od njih, ali me one nisu htele. To su razlozi zbog kojih ranije nisam ušao u brak. Očigledno je moralo da bude onako kako sudbina kaže, a to je bilo kada sam upoznao svoju sadašnju suprugu Melinu.

Kako Melina i vi najčeśće provodite slobodno vreme? - Na svu sreću, nemamo, kao većina fiksno radno vreme ljudi, od devet do pet, pa kada dođemo kući umorni nije nam ni do čega. Oboje smo umetnici, sami smo svoje gazde, tako da možemo mnogo više vremena da budemo zajedno, što i činimo. Ako nismo kod kuće, onda smo negde na putu. Uveče volimo da izademo na večeru sa prijateljima, to nam baš prija.

