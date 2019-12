BILA SAM BESNA NA SEBE: Ana Bekuta otkrila svoju veliku tajnu, zbog ovoga se osećala kao NAJTUŽNIJA ŽENA!

Ana Bekuta priznala je da su je na koncertu koji je održala preplavila osećanja, pa i da je bila tužna.

Pevačica kaže da su pred izlazak na binu pustili kratku priču o njenom životu.

"Svoj prvi solistički koncert u Sava Centru pamtiću po tome da sam tada imala osećaj da sam najtužnija žena. Pred sam izlazak pustili su kratku priču o mom životu, porodici, unucima, karijeri i ja sam to po prvi put videla i jako me je rastužilo. Izašla sam pred publiku sa osmehom ali sigurno sam pola koncerta imala osećaj da cu zaplakati u svakom trenutku. Posle sam bila i besna na sebe zbog toga što se nisam trgla ali osećanja su me preplavila. Danas je sve drugačije, slobodnija sam na sceni, tu je neka jača i luđa energija", rekla je pevačica koja ce 29.decembra po drugi put održati solisticki koncert u Beogradu.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs, Foto: Damir Dervišagić

Kurir