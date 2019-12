ERA OJDANIĆ POBESNEO NA MLAĐEG KOLEGU, PA GA IZVREĐAO: Topalko se dere kao da ga vode na klanje!

Era Ojdanić pobesneo je na Milana Topalovića Topalka jer je navodno potcenio njegovu karijeru.

Prema njegovim rečima, Topalko je nedavno napustio snimanje novogodišnjeg programa „Glamura“ na TV Hepi jer mu je zasmetalo što je u istoj ekipi s njim, Verom Matović, Snežanom Sneki Babić i još nekim starijim kolegama. - Snimali smo „Glamur specijal“ kod Uroša Božića i svi su došli na svoje zakazane termine.

Topalko je trebalo da sedi sa mnom, Verom, Sneki i ne znam ko je sve još bio tu, ali njemu se to nije svidelo. Reni je došla iz Bugarske da bi otpevala naš duet „Mercedes“ i taj mali ćelavi, pi*ka mu materina, nije hteo to da sluša. Vidim nema ga, traže ga tamo.

On se nešto bunio, pa su ga isterali napolje. Pravio je problem, kao neće on da sedi u tom društvu i sluša te glupe narodnjake. Pazi, glupe narodnjake! - besno kaže Era i nastavlja:

foto: Damir Dervišagić

- To malo ćelavo go*no od metar i žilet iz Nove Varoši, iz one vukojebine, našlo da diktira pravila. E pa ne može! Da mu nije bilo Saše Popovića, brao bi kupine u onom njegovom selu. Sram ga bilo! Zasmetao mu moj „Mercedes“ i Verin „Miki, Milane“. Kad ga budem video, nalupaću mu šamare. Dobiće takve šamarčine da neće znati gde se nalazi. Ispada da je on takva pevačina, a dere se kao da ga vode na klanje. Ja sam vredan i radan čovek, koji je mnogo radio i grcao da bi dostigao to što sam dostigao u karijeri.

Misliš da je meni bilo lako i da sam uvek nasmejan sedeo u emisijama? Ni meni se neki nisu dopali, pa sam ćutao i trpeo iz poštovanja prema televizijama i saradnicima. I meni se nekad plače, a moram da pevam. Ćuti, bre, mali i radi kad već imaš priliku za to! - kaže iznervirani Era, dok su njegove koleginice Vera i Sneki ostale nedostupne za komentar do zaključenja ovog broja.

foto: Ana Paunković

S druge strane, Topalko je demantovao Ojdanićevu priču.

- Nije tačno. Ja poštujem sve svoje kolege - kratko je odgovorio pevač.

Kurir.rs / Marija Dejanović

Foto: Sonja Spasić, Dragana Udovičić

Kurir