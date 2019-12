MARI MARI PREŽIVELA DRAMU ZBOG ĆERKE Pala je s visokog kreveta i zadobila FRAKTURU LOBANJE, a onda je usledela AGONIJA

Pevačica Mari Mari poslednjh godina retko se pojavljuje u javnosti. Sa scene se povukla, kada je reč o snimanju pesama i nastupima, ali se muzikom i dalje bavi kroz rad za druge izvođače, ali i kroz rad sa decom.

Mari Mari se sada pojavila na snimanju novogodišnjeg programa RTS-a, a mnogi su primetili da izgleda lepše nego ikad. Odabrala je dugačku elegantnu crnu haljinu, a kako kaže, iako smatra da ima višak kilograma i bore, oseća se dobro i zadovoljno.

Muzičarka je, inače, 2011. godine proživela težak period kada je njena starija ćerka Una, koja je tada imala devet meseci, morala na operaciju.

Naime, tokom porodične posete prijateljima tada devetomesečna beba Una pala je sa visokog kreveta i zadobila frakturu lobanje, zbog čega je morala da bude operisana.

- Suprug i ja smo zaista doživeli veliki šok. Dugo sam to sebi prebacivala i krivica me je proganjala. Čini mi se da sam u jednom trenutku bol potisnula duboko u sebi i možda je on još zakopan. Bila sam svesna kako moram da shvatim i prihvatim da se takve stvari dešavaju, a potom bi me opet obuzimalo osećanje kako taj propust nisam sebi smela da dozvolim - izjavila je Mari Mari svojevremeno.

