BOG SVE VIDI, NE IGRAJTE SE SA TAKVIM STVARIMA! Kija odbrusila hejterima: A ovakve poruke joj stižu SVAKI DAN! Strašno!

Kristina Kija Kockar nedavno se našla na meti zluradih komentara da je ona "zlo kakvo će biti i njeno dete danas-sutra".

Takođe, malo pošto je izjavila da ima želju da se ostvari u ulozi majke bilo je i onih koji su počeli da "šire" priče kako se njoj to neće desiti, a kada je do nje došlo i da ima problema na tom polju - više nije mogla da ćuti.

Društvene mreže gore, a Kija se u nekoliko rečenica obratila hejterima kao nikada pre.

"Da je to reklo stotine i stotine ljudi, ja bih se zabrinula, to je više bilo komično. Upućeno je meni da ja ne rađam, da sam ja zlo i da će moje dete biti zlo. Poenta je da ja ne treba da rađam. Mislim da je to veoma ružno. Mislim da žena stoji iza tog profila. Tačnije uverena sam. Ja takve poruke gledam svaki dan, da sam ja jalova, ja ne znam odakle ljudima takva informacija. Ja sam zdrava u svakom smislu i mogu da imam dete jednog dana. Zato kad ga budem dobila biće predsednik i biće ono: 'A šta si ti rekao za moju mamu', tako da su mi dosadni sa više tim glupostima. Udaraju na mog oca, to sam već tužila, da udaraju na mene, podnela sam već dve tužbe. Kad im pogledaš pravopis, sve bude jasno ko stoji iza toga. Mislim da je ovo veoma ružno, udarati na ženu, pogotovo kada znaš koliko je ženi teško da se izbori sa ovime i onda na sve to znaš da žena stoji iza ovoga. Mislim da je vreme da ostave mog oca na miru i moje buduće potomstvo, jer to je stvarno ružno. Svi mi imamo decu, sestre, prijatelje. Nemojte ljudi da se igrate sa takvim stvarima, Bog sve vidi", poručila je Kockareva.

"To da li ću naći ljubav svog života, to se nikad ne zna. To ne može da se planira. Sve što sam planirala u životu, nije mi se ispunilo. Što se tiče posla, uzbuđena sam, ne znam šta da očekujem", zaključila je Kija.

