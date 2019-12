TO JE BILA HAVARIJA, DIGLA MI JE PRITISAK! Veridba Ane i David nije prošla tako glatko, njena mama je napravila HAOS

To je bila havarija, digla mi je pritisak

Rijaliti par Ana Korać i David Dragojević pre nekoliko meseci verili su se u Turskoj, te smo odlučili da iz prve ruke saznamo sve detalje njihove posebne noći.

Njihovu ljubav ozvaničili su tokom boravka na velelepnom imanju, a nakon izlaska iz "Zadruge 2", tvrde da im "ruže cvetaju" u ljubavi. Odmah na početku Koraćeva nam je ispričala o pehu sa prstenom koji je imala, kao i koliko joj je trebalo da izgovori "da" svom izabraniku.

"Prsten mi je najlepši poklon. Pokrenuo je lavinu komentara, ja sam sitna devojčica i bio mi je veliki prsten, pa je morao da se pravi novi, a sada je taman. Sekund mi je trebalo da mu odgovorim", započela je Ana.

Potom je David ispričao kako se odlučio baš za taj trenutak da iznenadi Anu i klekne pred njom.

foto: Printscreen/Instagram

"Ja sam želeo to, ali sam čekao pravi trenutak, znam kako je u "Zadruzi" pričala da bi volela da se to desi na moru, pa sam ja gledao to tako i bude. Nju su pozvali u Tursku, kako bi bila promo lice jedne klinike, a tamo su slabo pričali engleski, čovek je meni dao smernice i pomogao mi je oko tih stvari. Imali smo peh pre nego što smo trebali da odemo tamo", ispričao je David, a potom se ubacila i Ana.

"On je meni rekao da idemo na večeru i rekao mi da se obučem lepo, da izaberem neku haljinu, ali ja sam bila zaboravila štikle u studiju i onda nisam ni htela da idem. Čak smo se i posvađali u kolima", izjavila je zadrugarka, te ju je David dopunio.

"To je bila havarija, digla mi je pritisak, kad smo ulazili, svirala je jedna devojka violinu za nas, sto, kristali, ja sam se dogovorio sa kapetanom i dečkom koji radi na brodu, da kad izađemo napolje, da nas slika, pa je krenula pesma od Kaće Živković "Ljubav", dodaje Dragojević.

Ja nisam smela majci da pošaljem, kad sam poslala, napisala sam joj :

"Vidi što je lep klip", a ona ne odgovara deset minuta, pa me je pitala šta to treba da znači i posle nas je zvala i baš je bila srećna - ispričala nam je Koraćeva.

