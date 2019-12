NEKAD SU BILI KONKURENCIJA, SAD IH ŽALI! Husa iz Bit strita ponizio Anabelu i Gagija! Njegove reči nikad neće ZABORAVITI

Husein Alijević poznati kao Husa "Beat Street" jedan je od retkih densera koji se dosad nije takmičio u nekim rijaliti formatima. Poznato je da su trenutno i Gagi Đogani, Natalija i Sani iz grupe "Trik FX" u "Zadruzi", pa smo pitali ovog legendardnog densera kako je on dosad odoleo i zašto on nikada nije učestvovao u ovakvim TV formatima.

"Na prvom mestu, ja vrlo dobro poznajem sebe. Znam ko sam i kakvi su mi pogledi na život i svestan sam da to nije za mene. To nije okruženje u kojem bih se ja osećao kao riba u vodi. Imao sam više puta ponude za takve formate, ali sam ih uvek odbijao. Znam i da ljuti to gledaju, ali se meni to ne dopada", rekao je Husa.

Pošto je Husa jedan od legendi "devedesetih", zanimalo nas je da li je možda bio svedok mračnih momenata u životu Gagija Đoganija. Naravno, mislimo na period dok je Gagi bio zavisnik od narkotika.

"Gagi i ja se nikada nismo privatno družili, pa nisam baš bio upoznat sa njegovim privatnim životom. "Devedesetih" Gagi i Anabela su bili jako popularni i bili su nam i konkurencija u toj popularnosti. Ali nikada nisam bio zavidan. Radovali su me njihovi uspesi. I danas, sa ove distance, mogu da kažem da mi je žao zbog toga šta se sve dešavala u životima i Gagija i Anabele", rekao je Husa.

Da podsetimo, Husa je bio u braku sa Dušankom Dekić Bebom, pevačicom iz grupe "Bit Strit", ali su se oni pre dve godine razveli. Husa je i dalje aktivan na muzičkoj sceni, ali sada daleko više kao autor pesama.

