NAJBOLJE FIRST MINUTE PONUDE ZA LETOVANJE U GRČKOJ! Maštanje o letu koje jedva čekate

Tmurni i hladni dani Vas navode na maštanje o letu koje jedva čekate? Dobra vest je da u „Travelland“-u već možete rezervisati letovanje po odličnim first minute cenama!

Pored veličanstvene plaže u Paliouriju nalazi se Miraggio Thermal Spa & Resort 5*. Vrhunski SPA centar pruža veliki izbor usluga, uključujući termalne bazene, specijalne tuševe i hidroterapeutske mlaznice. Pored toga, hotel svojim gostima nudi otvorene bazene, terene za sportove, dečje igralište, restorane i barove. Uz popust do 50%, 7 noći za dvoje odraslih i dete do 12 godina se kreću od 599€, a očekuje Vas i dodatnih 5% popusta na celokupne uplate!

foto: Promo

Jedinstveni hotelski kompleks, jedan od najvećih i najpoznatijih u Grčkoj, Porto Carras Grand Resort, nalazi se nadomak Neos Marmarasa i smešten je na čak 4 i po hiljade hektara! Kompleks poseduje sopstvenu marinu, veliku privatnu plažu, teren za golf, SPA, heliodrom, pozorište, bioskop, podrum najboljih vina sa vinotekom, uslove za bavljenje svim klasičnim i vodenim sportovima, kafiće, diskoteke i barove, bazene, fitnes centre i brojne druge mogućnosti da svoj odmor učinite nezaboravnim. Izaberite jedan od luksuznih hotela ovog velelepnog kompleksa: Porto Carras Sithonia ili Porto Carras Meliton i uživajte uz cene snižene do 58%!

Luksuzno odmaralište Possidi Holidays Resort 5* nalazi se u prelepom mediteranskom vrtu, na dugoj peščanoj plaži, nedaleko od centra Posidija. Idealan je za miran odmor u prirodnoj i prijatnoj atmosferi, uz visok kvalitet usluge. Gostima su na raspolaganju glavni restoran, grčka taverna, zatvoreni piano bar sa kaminom, bazen, SPA centar, igralište i još mnogo toga. Aktuelan je popust do 33%, kao i dodatnih 5% za celokupne uplate!

foto: Promo

U tradicionalnom ribarskom mestu, ušuškanom u slikovitom zalivu Porto Heli nalazi se Aks Porto Heli 4*. Iz elegantno uređenih soba pruža se očaravajući pogled na more i uređene vrtove, kao i na ostrvo Spetses, na koje se u svakom trenutku lako može stići vodenim taksijem. Jednostavan stil, označen grčkim motivom, komfor, sigurnost i kvalitetna usluga su ono što ovaj hotel nudi svojim gostima. U ovom hotelu možete uživati u punom pansionu po ceni polupansiona, uz 23% popusta i dodatnih 5% za celokupne uplate!

U predrgađu Patre nalazi se Porto Rio 4*, okružen zelenilom. U ponudi hotela su: restorani, barovi, bazeni, dečje igralište, teniski teren, SPA i velnes centar. Sobe su prostrane i skladno uređene. Usluga je dobra, ishrana raznovrsna, a tu je i animacija gostiju. Aktuelan je popust do 35%, pa 7 noći za dvoje odraslih i dete do 12 godina možete platiti 530€, a očekuje Vas i dodatnih 7% popusta na celokupne uplate!

foto: Promo

Hotel Aqua Mare Resort 3+* se nalazi na privatnoj plaži u mestu Melisi, u jednom od najlepših područja Korinta. Sobe hotela su prostrane, sa predivnim pogledom na more i planine. Na terasi hotela se možete sunčati i uživati uz besplatan engleski doručak, u večernjim satima se možete opustiti u baru na plaži, a za odličan provod i ples do kasno u noć tu je noćni klub. Uz popust do 23%, 7 noći uz all inclusive uslugu za dvoje odraslih i dete do 12 godina možete platiti već od 485€!

Dion Palace Beauty & Spa Hotel 5* je luksuzni hotelski kompleks sagrađen u podnožju legendarne planine Olimp, u blizini drevnog sela Dion, odmah pored mora. Dion Palace je prvi medicinski spa centar u Grčkoj i ima zatvoreni bazen koji se greje, hamam, saunu, bazen sa vodom sa Olimpa. U okviru SPA centra postoje i dodatne usluge kao što su piling, depilacija, teretanu, razne vrste masaže, Kleopatrino kupatilo. Osim toga, gostima su na raspolaganju i TV sala, igraonica, 3 sale za koferencije, VIP klub, otvoreni bazeni i brojne druge pogodnosti. U pogodnostima ovog hotela možete uživati uz popuste do 45%!

foto: Promo

Hotel Coral Blue Beach 3* nalazi se u mestu Gerakini beach na Sitoniji, na uređenoj zelenoj površini. Pored stalno otvorene recepcije, gostima nudi lobi bar i bar na plaži, restoran na plaži, parking, mini market, sefove za čuvanje dragocenosti, TV salu, internet kutak, bežični internet(besplatan u javnim prostorijama), igralište za decu, teren za odbojku na pesku. Uz popust do 33%, 7 noći za dvoje odraslih i dete do 12 godina možete obezbediti po ceni od 489€!

Zainteresovani mogu izvršiti rezervacije u turističkoj agenciji „Travelland“, na adresi Dobračina 43, u Beogradu a više informacija mogu pronaći na internet prezentaciji ove agencije http://www.travelland.rs/. Za najaktuelnije ponude, dodajte nas na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

Promo tekst

Kurir