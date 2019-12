ĆERKA JE NAGOVARA DA IDE POD NOŽ: Vesna Zmijanac odlučila da POPRAVI liniju, ali će napraviti i OVU PROMENU NA LICU!

Vesna Zmijanac počela je da posećuje nutricionistu, čije će savete revnosno slušati kako bi do marta smršala 15 kilograma, kada se održava njen solistički koncert u Beogradu, a spremna je i da ponovo uradi fejslifiting, saznaje Kurir.

U ovoj akciji ima podršku ćerke Nikolije. Zasad joj odlično ide, mada tek dve nedelje odlazi po savete kod nutricioniste.

- Vesna je veliki perfekcionista i samo zbog toga ovoliko dugo nije održavala koncerte u prestonici. Sve mora da bude pod njenom kontrolom, svaki segment, od muzike, izbora pesama, scenografije. Isto to važi i za njen stajling. Shvatila je da šta god da obuče na sceni, neće izgledati onako kako bi ona želela, jer ima višak kilograma, pa je rešila da se toga otarasi. Angažovala je stručnjaka, koji je napravio specijalnu dijetu za nju. Cilj je da do marta izgubi 15 kilograma na zdrav način - priča naš izvor blizak pevačici.

Ali to nije jedino što Vesna želi da promeni na sebi. I lice je problematično jer se pojavilo dosta bora, iako je ranije već radila fejslifting. Upravo je Nikolija savetuje da ponovi tu intervenciju.

- O tome još razmišlja jer smatra da to može još da sačeka. Ali Nikolija je ubeđuje, možda i popusti - dodao je naš sagovornik.

Podsetimo, Vesna je jednom prilikom rekla da je zbog lepote trpela strašne bolove kad je skidala salo sa stomaka, dok je zatezanje lica i vrata, kao i liposukciju podbratka, podnela lako.

- Fejslifting sam uradila 2011. godine, i to veoma stručno, te mislim da neće biti potrebe više za tim. A ukoliko opet zatreba, pozvaću vas da to slikamo. Sada samo popunjavam bore kolagenom čim se pojave. Inače, taj zahvat nije previše boleo, iako je dugo trajao, dok me liposukcija mnogo bolela - kazala je ona, dok ovog puta nije bila dostupna za komentar.

