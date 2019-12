HARIS HOĆE BEBU: Rada Manojlović želi da postane MAJKA, a ovo joj je GLAVNI PROBLEM!

Rada Manojlović već je tri godine u vezi sa kolegom Harisom Berkovićem, a sada smatra da je vreme da se ostvari kao majka.

Pevačica je istakla da joj je žao što se još uvek nije ostvarila u ovoj ulozi i kaže da je problem što samu sebe doživljava kao "klinku".

"U poslednje vreme ozbiljno razmišljam da konačno osetim kako je to imati dete. Pre bih da rodim dete, nego da se udajem, papir mi ništa ne znači, svadbu mogu da napravim kada hoću", rekla je pevačica i dodala:

"Haris bi hteo bebu, ali ja kočim, nekako mi nije logično da pravimo decu, a da nemamo svoj stan, možda to nije pravilno razmišljanje, ali mene to opterećuje. Smorim se kada pomislim da ću imati 45 godina kada moje dete bude krenulo u prvi razred, to mi deluje zastrašujuće, a onda pomislim kako ima žena koje su se ostvarile kao majke još kasnije, pa mi malo lakne."

