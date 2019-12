IVA JE USLUŽNI TIP DEVOJKE, PODREĐENA MUŠKARCU: Kija Kockar bez dlake na jeziku o vezi Karića i Grgurićeve!

Iva Grgurić i Stefan Karić uplovili su u romansu, koja se polako raspada, a sada je to prokomentarisala i Kristina Kija Kockar, koja je Stefanova dobra prijateljica.

Ona je priznala da se Stefan "pogubio", ali da će se iz toga izvući.

"Što se tiče Ive i njega, mnogi misle da je on hladan. On je po prirodi dečko koji je povučen, zato on možda izgleda ljudima kao osoba koja nema osećanja, ali nije tako. Mislim da Iva nije devojka za njega, jer ja njega poznajem, znam kakve je devojke imao. U toj kući mislim da ona pozitivno utiče na njega, ona je dobra devojka. Ne kažem da on nema osećanja, Iva ima više, mi žene kad se zaljubimo, mi poludimo. Mislim da od toga neće biti ništa kada oni izađu iz Bele kuće, ali ako imaju osećanja, ja sam za to da budu zajedno i da se podržavaju i da se ostave nekih gluposti", rekla je Kija i dodala:

"Treba samo da se opuste i uživaju. Svađaju se oko gluposti. Neke velike stvari ne mogu da planiraju jer su tamo. Ivi treba muškarac koji je zreliji, jer ona je zrela devojka, pratila sam kako govori i kako se izražava. Ona je tip devojke koja je "uslužna" i podređena muškarcu kojeg voli. Meni je došlo jednom da kažem Ivi da mu da jednu vaspitnu, jer muškarcu kada dozvoliš previše, on će te iskoristiti. Ne mislim u nekom lošem smislu, nego nesvesno. Ta devojka ima svoje kvalitete. Ako se vole, treba da uživaju. Od svih devojaka tamo ako treba da bira, on treba da bude sa njom zato što ga pazi i čuva."

