POČELA PRE 13 GODINA: Sandra Afrika od plesačice postala jedna od NAJBOGATIJIH pevačica, pa ovako ZARADILA za prvi AUTO!

Sandra Afrika otkrila je kako ju je Ivan Zak u nekadašnjem klubu lansirao u folk zvezde, pa je objasnila kako je do 30. godine priuštila sebi sve što je poželela i o čemu je sanjala.

Pre pevačke karijere nastupali ste u plesnoj grupi koja je pratila Mileta Kitića na nastupima. Kad ste i kako odlučili ples zameniti pevačkom karijerom?

- Da, pojavila sam se u nekoliko Miletovih spotova. I tad je moj menadžer, tadašnji dečko, primetio da se na Balkanu velika prašina podigla oko mene. Kako sam dobila tad informaciju, Miletovi menadžeri su bukvalno uslovljavali da moram da se pojavim na njegovom nastupu. Moj menadžer je dobio te informacije i video da se ja u toj situaciji koristim gotovo nizašta. Rekao mi je: "Zašto to radiš kad možeš sad, u ovoj situaciji, s bilo kakvom pesmom da napuniš bilo koji klub?". Odveo me je kod Marine Tucaković, koja mi je napisala pesmu "Afrika". U samo nekoliko dana pesma je postala veliki hit. Po njoj sam dobila nadimak i nastupi su počeli odmah. Punila sam diskoteke širom Balkana i Evrope. Nisam znala šta me je snašlo. Eto, tako je sve krenulo pre 13 godina.

foto: Damir Dervišagić

Ivan Zak vas jako hvali. Vaši nastupi punili su klub, pa kako ste započeli tu saradnju? Kad ste se upoznali, kako je sve to počelo? Koliko su Vam nastupi u Lampašima pomogli u karijeri?

- Ivan Zak ima dobar njuh za biznis. Prvi u Hrvatskoj je osetio da će u Hrvatskoj pevači iz Srbije i Bosne i Hercegovine zavladati hrvatskom scenom. Počeo je da dovodi pevače u svoju diskoteku Lampaši, koja je tad radila najbolje u Evropi. Pozvao je mog menadžera i brzo su napravili dogovor. Usledio je nastup u Lampašima. Sećam se, diskoteka je bila uvučena oko 200 metara od glavnoga puta. Ja ulazim na parking, a ispred diskoteke red do puta. Tako je počela Afrika da hara Hrvatskom. Ubrzo su drugi vlasnici videli šta Ivan Zak radi i počela je otimačina oko termina gde ću i kad pevati u Hrvatskoj. Tu smo se upoznali Zak i ja, a sad smo čak i kumovi. Naravno da mi je puno to pomoglo u karijeri. Tad je sve i počelo.

Iza vas je više od deset godina uspešne karijere. Kako vam se iz današnje perspektive čine vaši počeci? Što biste promenili da možete?

- Ništa ne bih menjala. Iza mene je ostalo lepo vreme puno hitova. Valjda zato i dobro plivam kroz sve ove promene u muzici. Pojave se novi, budu "in" neko vreme i nestanu. Ko je Sandra Prodanović, a ko Sandra Afrika? Ima li razlike? Sandra Prodanović je ista Sandra Afrika. Nema razlike. Čak me i ukućani zovu Afrika.

foto: Printscreen/Instagram

U biografiji vam stoji da pametno ulažete novac. U šta ulažete, šta Vam je najveći gušt? Šta još sebi niste uspeli da priuštite, a silno želite?

- Kažu da si bogat onoliko koliko potrošiš i proputuješ. Tako da kod mene novac služi za trošenje (smeh). Sve što sam želela sam sebi i priuštila, nemam nekih neostvarenih želja.

Prema vašem iskustvu, u kom je gradu ili državi najbolji bakšiš?

- Na nastupima po diskotekama i klubovima bakšiša nema. To je uglavnom na privatnim veseljima. I pravila nikad nema.

Kad ste zaradili za prvi automobil, koji ste prvi i kad kupili i šta sve danas posedujete?

- Ne bih o tome da ne bi bilo da se hvalim. Ali, evo, prvi automobil sam zaradila i kupila odmah posle prvog radnog pevačkog vikenda u Švajcarskoj.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ/24sata.hr, Foto: Printscreen/Instagram

