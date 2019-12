NISMO HTELI VERIDBU, NI DA ISPOŠTUJEMO OBIČAJE, A DOVEO ME DO SUZA: Jelena Tomašević priznala kako ju je Ivan ZAPROSIO!

Jelena Tomašević pre 8 godina se udala za Ivana Bosiljčića, sa kojim ima ćerku Ninu. Njih dvoje retko govore o privatnom životu, ali je sada Jelena rešila da iznese intimne detalje.

Pevačica je priznala i kako ju je sadašnji suprug verio.

"Ivan je mene tako iznenadio da to nije bilo normalno. Ja sam mu rekla da ne moramo da se verimo, pošto sam već pristala, pitao me je. Nećemo veridbu, ni neke običaje, idemo odmah na svadbu. Šetali smo Londonom, otišli u neki park, tamo su svi sedeli na travi i mi smo legli na travu, ja gledam u neke oblake koji se premeštaju i kažem: "Bože, kako mi je lepo, baš sam srećna". U tom trenutku on ustaje, klekne i izvadi prsten, ja nisam mogla da verujem, ja pristanem, i krenem da plačem i opet padnem na tu sentimentalnost", rekla je Jelena u emisiji "Magazin IN" i nastavila:

"U tom trenutku prolazi grupa Kineza sa onim zastavicama, vide tu scenu i očigledno shvate šta se desilo i kreće aplauz i kaže Ivan: "Nama aplauzi ne ginu". On je danima nosio prsten i čekao trenutak da to uradi."

