DOKTOR NEDELJKO SKINUO CRNU MAGIJU SA MILOMIRA MARIĆA! Tebi rade o glavi i ja ću te zaštititi!

Prvi pravoslavni i tibetanski šaman Nedeljko Dražić iskoristio je malo vremena tokom gostovanja u jutarnjem programu da Milomiru Mariću skrene pažnju na to da mu "rade o glavi, te da će on da ga zaštiti."

Doktor je to učinio pošto je zajedno sa Rafom Remigusom i etnologom Jasnom Jojić govorio o crnoj magiji te kako možemo njen uticaj da smanjimo, a zajedno su se i osvrnuli na incident vezan za nepoznatu ženu koja se u narodnoj nošnji pojavila na Zvezdari i nožem plašila ljude. Nedeljko izneo je zanimljiv stav na ove teme.

"Svi ljudi koji se bave nekim biznisom moraju imati svog savetnika, a isto važi i za sportiste. Postoji dosta nameštanja u svakom sportu. Oni dobrog igrača pošalju da neutrališe nekog drugog igrača. Ovo što nosim na glavi je iz Južne Afrike. Retko ko može da upozna afričke magije kao ja. Svi tajno dolaze jer jednostavno ne znaju kako će drugi ljudi gledati na to. Tražim dvorac i tu ću napraviti centar gde ću primati sve ljude kojima je neophodna pomoć. Predsednik sam svih vračeva sveta, ne znam da li znate to. U vezi žene koja plaši ljude noću, smatram da on stvara energiju i priziva ljubav da joj se dragi vrati. Ukoliko obratite pažnju na njenu igru ona igra kao da je to Vilino kolo jer igra na levo za obrede i sve ostalo. Mariću, tebi rade o glavi i ja ću te zaštititi", rekao je Nedeljko, nakon čega je počeo da skida crnu magiju sa voditelja.

foto: Happy screenshot

Jedan od Dražićevih klijenata, mladi Rafa Remigus, pak, objasnio je kako je izgledala pomoć prvog pravoslavnog šamana.

"Igram fudbal u Zrenjaninu i trebala mi je pomoć. Saradnja sa Neđom je odlična. On je učinio da zaigram bolje i puno mi je pomogao. Rekao mi je da puno ljudi oko mene misli da im se ne sviđam i bio je u pravu, nije me lagao."

Etnolog Jasna Jojić detaljnije se bavila slučajem žene u narodnoj nošnji koja je napadala ljude na Zvezdari i kod Fontane na Novom Beogradu.

"Mnogo mesta je promenila i napadala ljude nožem. Potpuna je misterija šta se dešava sa tom ženom. Meni ona izgleda kao jedna žena koja je željna publiciteta. Previše je sve namešteno i živahna je, deluje mi kao mlada devojka."

foto: Happy screenshot

Kurir.rs/Happy/Foto: Happy screenshot

Kurir