ZBOG VRELIH SCENA UMALO DIGLA RUKE OD SVEGA! A zbog ovoga je tek pretrnula: Prija tražila rakijicu DA SE OPUSTI!

Aleksandra Živojinović dobila je ponudu da snimi erotske scene u jednoj seriji, u kojoj tumači lik pevačice Mile koja se zaljubljuje u pogrešnog čoveka. Međutim, kako se navodi, ona je to odbila čak i po cenu toga da se uopšte i ne pojavi u projektu.

"Kad sam u scenariju pročitala da treba da snimim tu strasnu scenu, rekla sam im da ne mogu. Nisam htela to da radim po cenu da izgubim ulogu. Onda smo to uradili mnogo drugačije, ali ne smem da otkrivam detalje. Reći ću vam sam da glumim pevačicu koja je na počeku karijere i koja se ludo zaljubi u pogrešnog čoveka", izjavila je Prija.

Teško joj je palo da snimi jednu scenu, a zbog toga je uzela i čašicu alkohola kako bi se opustila.

"Teže je biti glumica nego pevačica, nikada u životu nisam imala veću tremu. Svi na setu su se trudili da me opuste, najviše Vuk Kostić i Marko Janketić. Pretrnula sam od straha kada je trebalo da u u policiji snimim scenu u kojoj me oni ispituju. Onda sam im tražila rakiju da bih se opustila. Zapravo, trebalo je u toj sceni da budem pripita, pa sam stvarno popila rakiju kako bih odglumila", rekla je Aleksandra.

Pevačica kaže da je ponosna što je krenula stopama svoje svekrve Lepe Brene.

"Filip me je uvalio u sve ovo! Nisam htela da prihvatim ulogu, a on me je nagovorio. Eto, na kraju je bio u pravu. Bio je na setu i oduševio se kako sam se snašla. Jedva čekam januar da krene emitovanje", priznala je Aleksandra.

Kurir.rs, M.G/Informer/Foto: Nemanja Nikolić

Kurir