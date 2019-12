PRAVA ISTINA O RASKIDU LUNE I MARKA: Kriju sve od fanova, svađaju se, HISTERIŠU, a evo kakva je Anabelina uloga u tome

Luna Đogani i Marko Miljković su navodno raskinuli vezu neposredno pre izlaska iz druge sezone rijalitija Zadruga. Oni su ubrzo nakon toga izgladi odnose, pomirili se, a sudeći po njihovim izjvama u predhodnih šest meseci koliko je od tada prošlo, njima u vezi cvetaju ruže.

Ipak, fanovi su primetili da njihov odnos nije isti.

"Ma, od njih dvoje nema više ništa, verujte mi. To je puklo još davno, doduše ne baš zvanično, ali pitanje je dana. Znam i sam koliko se svađaju u poslednje vreme, bukvalno non-stop, i oko gluposti, sitnica, ali i nekih krupnijih stvari. Ohladili su se, to vidimo mi, koji smo non-stop sa njima, ali vidim da su primetili i ovi njihovi fanovi, gledaoci... Ma, znate nju, ona ništa ne može da sakrije, u očima joj se sve vidi", kaže izvor blizak Luni.

"Svađaju se, raspravljaju non-stop, on joj popuje... Ali i ona se promenila, u smislu - više mu ne ćuti i ne trudi se da mu u svemu povlađuje, kao u "Zadruzi", već i ona udara kontru. Baš se svađaju! Ma, ni ne viđaju se kao pre - ona je stalno s Anabelom, ide na snimanja, cima se oko nastupa, putuje, a on oko ovog njegovog brenda garderobe... Baš se vidi da to više nije to, verujte mi pitanje je dana kad će pući. Svako svoju politiku vodi! Oni sve to i kriju, još uvek nisu prelomili niti bilo kome šta pričaju, jer znaju kakav bi haos usledio kad bi priznali da su raskinuli. To je gotova priča. Pa, evo bacite pogled na neke njihove intervjue u poslednje vreme, ranije su na sva zvona pričali o svojoj ljubavi, a sad jedva i da pomenu jedno drugo. Čak sam čuo i da Luna neće ići sutra u Brus, na slavu kod Miljkovića, a znate i sami koliko je poštovala njegovu mamu Nedeljku i koliko je negovala blizak odnos s njom... Kao, ne može da stigne zbog obaveza, ali meni tu nešto ozbiljno smrdi", zaključio je izvor.

U prilog tome govori i emisija u kojoj je Luna bila gost, a Marko se uključio i to je bila neka vrsta iznenađenja za Đoganijevu. Ona zbog toga nije bila srećna, a dok je on komentarisao kako se oni vrlo često svađaju, ona se pravila da ništa ne čuje i nije mu odgovorila na pitanje koje joj je postavio.

