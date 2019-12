DŽENIFER LOPEZ ISKOPIRALA NAŠU PEVAČICU: Godinu dana posle NJE svetska diva snimila ISTU PESMU! (FOTO)

Naša pevačica priznala je da ju je svetska zvezda Dženifer Lopez iskopirala i samo godinu dana posle nje snimila je istu pesmu.

U pitanju je Mina Kostić koja je godinu dana pre Dženifer, koja ima hit "Ain't your mama", snimila pesmu koja se isto zove, samo na srpskom jeziku.

"Ja sam to čula od Raleta, on mi je i radio pesmu, on me je terao da snimam takav spot i da to tako bude provokativno. Ja to sve umem, sve to mogu da iznesem, moram priznati da se svima svidelo. Evo sad sam ponovo prepevala sve moje pesme kao kavere, to će da zvuči fenomenalno. Imam u planu da dovedem sve onako kako treba i da bude sve ispraćeno spotom, svim stvarima koje idu sa tim. Izvinjavam se što nisam tad to uradila, ali prosto to nije bilo kao danas. Ali mi je drago što i dalje trajem, što se slušaju moje pesme, to mi je dovoljan pokazatelj da sam utabala svoje staze", rekla je Mina za emisiju "Ekskluzivno".

